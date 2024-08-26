吳思瑤：世界都在挺台 沒有疑賴論只有信賴論
賴政府27日執政將滿100天，民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，現在沒有「疑賴論」，只有「信賴論」，且世界都在挺台，是「挺台論」的新時機。
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，賴總統上任到現在即將滿100天，在這段時間，各民主同盟國家的訪台總數創史上新高，這不只是外交長期經營的成就，也反映在國家治理執政有成的正向成果。
吳思瑤認為，這幾年來不只讓世界看見台灣，也讓世界支持台灣、世界更需要台灣，且民主同盟國家越來越多、合作越來越緊密，這不只彰顯台灣重要性，台灣以民主內涵、經濟實力，以及在公共衛生、科技發展領域的卓越成果，這些內政、執政治理有成，都反映在國際社會對台灣的普遍肯定。
吳思瑤表示，因此不只沒有「疑賴論」，只有「信賴論」，也沒有什麼「反台論」、「疑台論」，世界都在挺台，所以是「挺台論」的新時機。
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