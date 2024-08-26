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上任後接待50個外國訪團 賴總統務實推展外交

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統即將迎來執政百日，對於外交工作，賴總統甫上任即以明快節奏積極且穩健推進外交工作，根據統計，自上任截至8月底，光是就已經接待將近50團，其中包括邦交國元首、各國訪台團，訪團數量相較以往相當緊湊，且從訪團關注焦點略分為三大焦點，包括經濟韌性合作、公衛體系鏈結、台海和平穩定。

府院高層表示，在實務外交之外，賴總統透過數位外交，與印度總理莫迪、日本首相岸田文雄在社群上熱絡互動，也備受國際社會關注。新政一百天，賴清德在台灣備受打壓的有限外交空間下，確實撐起台灣的國際地位，繳出漂亮成績單。

該人士也提到，美國共和黨籍前駐聯大使海莉近日訪台，接受媒體採訪時公開評價賴總統是「求真、有膽識，展現勇氣與決心保護台灣人民的領導人」，掀起台美關係進展、國際社會看待賴清德領導風格的討論。520就任至今，面對在野陣營持續貼上「少數總統」標籤，試圖撼動賴總統政府的正當性與信任感，事實上，海莉對賴政府極為肯定：「上任時間雖短，政府卻展現出非常熟稔、同步且專注的態度，不只抗中保台，更將人民生活和經濟擺在優先」，海莉言論並非特例，似乎更符合國際社會對賴清德的普遍評價。

府院高層指出，包括美國眾院跨黨派議員訪台，眾議院外委會主席麥考爾肯定賴總統面對中國大陸問題，是「一位非常有勇氣的領導者」；新上任AIT處長谷立言更直言20年前即看好賴清德未來會成為台灣總統。美國前白宮副國安顧問博明表示，賴清德面對國政冷靜嚴謹；美國白宮國安會亞洲事務部門前副資深主任簡以榮則評價他是「富有同理心，積極維護國家和平的總統」，勇氣、冷靜、守護家園的決心幾乎是國際外交圈對他的共同評價，與國內在野陣營及中共在台協力者不斷試圖塑造的「賴清德形象」，出現很大落差。

此外，府院高層也提到，像是「美中經濟暨安全檢討委員會」、日本前首相野田佳彥來訪，都針對區域和平穩定、建構經濟安全等議題進行交流；美國聯邦眾議員史崔珂蘭訪團、捷克參議院首席副議長德拉霍斯訪團，則關注包括半導體產業在內的雙向投資、經貿合作議題；聖克里斯多福總理、美國聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會來訪，會中也談及台灣加入世界公衛體系，賴清德特別針對訪團公開支持台灣納入世界衛生組織（WHA）表示誠摯感謝。賴清德善於加成發揮台灣優勢，務實推展外交工作。

至於面對台海情勢，黨政人士則表示，賴總統不認為只是「危機」，他更將此視為與全世界締結更緊密關係的「轉機」。賴過去多次強調，願意在對等尊嚴前提下，與中國大陸進行交流合作，同時也呼籲要與全世界民主陣營國家共同撐起「民主保護傘」，在台海和平穩定、印太區域安全目標下，訴諸團結更加深了台灣與國際社會的連結。

黨政人士說，新團隊執政將屆一百天，賴總統在過去八年奠基的基礎上乘勝追擊，落實價值外交，並以四大支柱和平行動方案為具體作為，在台海議題上展現高度與格局，在有限外交空間中成功撐起台灣的國際地位，賴清德一百天新政的確繳出了亮眼的外交成績單。

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