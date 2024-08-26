新聞眼／少數總統太強勢 恐阻力重重

賴清德總統就任一百天，這時間雖然不是很長，不過足以顯露出他做總統的方式。綜觀賴清德上任至今，遇上重大政治議題的處理方式，例如能源、國會改革法案、肅貪等，不只政壇側目，民進黨內部對他也頗有微詞，身為少數總統卻想強勢領導，未來恐怕施政阻力重重。

賴清德對於他認為該做的事，哪怕連黨內都反對，還是會試圖推動。以能源政策為例，賴清德明顯對核電抱持更開放的態度，不若民進黨反核基本教義派；儘管黨內立委對童子賢等挺核派怨聲載道，但在總統親自主導的氣候變遷委員會中，多位挺核代表依舊入列，且居顧問、副召集人等要職。

又如肅貪，在賴清德上台後，短短一百天內接連羈押鄭文燦、起訴陳宗彥，連和賴清德卅年交情的林宜瑾都被調查；雖難斷言偵辦這些案件，政治力介入程度有多深，但至少能肯定賴清德未出手阻攔。政壇一片風聲鶴唳，不分朝野共同感受到的是，賴清德連對自己人都不手軟，日後對政敵祭出司法利劍，也就不讓人意外了。

賴清德對於他反對的政治議題，也從來沒在客氣，就任至今最明顯的，莫過於國會改革法案。身為總統本該對朝野黨團在國會的爭端保持中立，但賴卻多次表明力挺綠營立場，甚至恐嚇在野黨，若沒接受大法官的解釋，「青鳥會飛出來」。這並非全民總統格局，而是自甘降格成為「民進黨的總統」。

攤開百日成績單，賴清德執政風格依舊是好惡分明、敵我意識強烈，一如過往外界所熟悉；但當總統更需要的，恐怕是學會妥協的藝術，特別是身為少數總統卻想強勢領導，難保未來施政遭遇更大黨內外阻力。

賴總統喜歡將國家大政冠上自己名字；但希望各界「信賴」之餘，或許該換位思考：當總統已不能再像當台南市長，總是以力服人，要的是更多以「德」服人。