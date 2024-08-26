在野喊強力監督…藍稱嚴審預算 白要揭弊

賴清德總統就職百日，首次（明年度）中央政府總預算案也在日前拍板，在野黨立委已摩拳擦掌要強力監督。國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘表示，本會期絕對會嚴格監督各部會預算，緊盯民進黨政府是否浮濫編列預算，也將砍刪相關大內宣費用；民眾黨團副總召吳春城也稱，將幫人民看緊荷包、推動揭弊改革。

新國會首次預算會期即將在九月一日開始，行政院長卓榮泰日前已核定明年度總預算，歲入、歲出皆逾三兆元，創下歷史新高，其中比重最高的為社會福利支出八三一○億元，國防整體預算規模達六四七○億元，另外也預計撥補台電一千億元、勞保基金加計疫後特別預算為一千三百億元，全案預計八月底送立法院審議。

林思銘質疑，過去中央政府總預算編列僅兩兆多，政府此次透過公務預算編列如此多錢，主要是為了軍購案，將針對此部分嚴加審查；另外，國民黨團會堅持還稅於民，只要稅收有超徵，就會要求政府將資金還給民眾，絕對不可再拿去補貼台電，不可讓人民一起為錯誤能源政策背書。

國民黨立委賴士葆指出，國民黨將嚴格審查，總預算至少砍三百億元起跳，其中，前瞻計畫效益不彰，高雄、台南拿最多治水預算，卻還是淹得一塌糊塗，必須重新評估；經濟部長郭智輝曾說不應由公務預算補貼台電虧損，怎麼又編列一千億元？另外隱藏在各部會的「大內宣」政策行銷費約有幾十億元，將嚴格審查有無養網軍，而監察院、司法院、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）等長期被認為不夠中立，也應嚴格檢視這些機關的業務費。

吳春城表示，民眾黨團將會幫人民看緊荷包、推動揭弊改革。他說，行政部門要提出讓人民耳目一新的建設方案，如果編列的預算還是過去那一套，全盤照抄、了無新意，甚至是延續過去被詬病的政策，在野黨將善盡監督之責，做好在野黨角色。

對於在野黨將強力監督預算，民進黨團書記長莊瑞雄表示，民進黨會用講道理方式與在野黨溝通，「該給的預算還是要給，畢竟國家是大家的」。他說，在野黨上會期提出一堆要求政府增加預算的提案，下會期如果反而要大幅刪減政府預算，邏輯不通，一下說政府預算不夠要增加，一下又說政府預算太多要刪除，難道是認為上會期提出的政策主張都是錯的嗎？這是哪門子的監督？