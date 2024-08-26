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插手政院 賴總統藐視憲政精神

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷／台北報導
民進黨在本屆立法院未過半，形成朝小野大，仍強勢阻擋國會改革修法。圖為今年五月立法院綠營立委沈伯洋（中）在衝撞中自高處摔落送醫。本報資料照片
民進黨在本屆立法院未過半，形成朝小野大，仍強勢阻擋國會改革修法。圖為今年五月立法院綠營立委沈伯洋（中）在衝撞中自高處摔落送醫。本報資料照片

賴清德總統在就職滿月時宣布總統府成立三大委員會，學者直言，委員會雖然沒有法律拘束力，但有強烈的政治影響力，尤其賴總統身兼三大委員會召集人，直接將手伸進行政院、甚至是部會執掌事務，有違我國雙首長制憲政精神，「大總統、小院長」的情況，比歷任政府更加明顯。

賴總統就職百日，國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會已陸續召開首次會議，全社會防衛韌性委員會則尚未登場。早在三大委員會成立之初，在野黨就曾質疑疊床架屋、侵犯行政院長職權。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，三大委員會是非正式機制的組織，委員會做出的任何決議，雖然沒有法律拘束力，但因為賴總統擔任召集人，實際上會有很強烈的政治影響力；而例如氣候委員會針對討論氣候變遷、能源議題等，但行政院早已設立「永續會」從事相關業務，當然有疊床架屋、甚至黑機關的問題。

賴政府百日大事件 製表／周佑政
賴政府百日大事件 製表／周佑政

蘇子喬說，賴總統親自督軍三大委員會，更嚴重的問題是對憲政體制的影響。我國是雙首長制，在憲政上，總統與五院院長沒有上下隸屬關係，而是平行機關，但賴總統透過委員會，跳過行政院長卓榮泰、直接對相關部會下指導棋，卓榮泰變成賴總統的「執行長」。

前總統蔡英文任內也曾在總統府成立年金改革委員會、原轉會，蘇子喬說，年改、轉型正義是藍綠執政下的歷史共業，提升層級用總統高度來處理較能被接受，但賴總統成立的三個委員會所處理的議題，都是行政院各部會既有業務，他認為賴總統執政，傾向總統制情況比歷任政府都明顯。

此外，賴總統八月搶先行政院公布明年度亮點預算，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇稱，這凸顯對憲法雙首長制不尊重，憲法明文行政院為國家最高行政機關，行政院應對預算事項有更多角色，在「府院失衡」的情況下，有賴在野黨強力監督。

三大委員會遭質疑賴總統手伸入行政院，黨政人士說，賴總統曾強調，部會在委員會進行報告時都已向卓榮泰報告核定過；行政院則實際進行政策擬定、預算配置與細節規畫，府院各司其職，期盼以最快速有效率的方式，來因應台灣面臨的挑戰。

卓榮泰 年金改革 氣候變遷 總統府 能源議題 蔡英文 行政院 賴清德 轉型正義

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