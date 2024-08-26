執政「鬥」百日 賴總統陷少數總統困局

賴清德總統執政明天是第一百天，賴政府正和在野黨打國會改革釋憲戰，朝野火車對撞；兩岸關係也因賴拋出「新兩國論」，對抗急遽升高；民進黨賴系與非賴系較勁，角力不斷。執政一百天，賴總統展現堅強鬥性，學者示警，賴是少數總統，若對抗到底，施政將面臨更多磨難。

總統府發言人郭雅慧表示，執政一百天當日，賴總統預計安排一般行程，度過如同過去一百天一樣為台灣打拚的一天。

執政百日定江山，賴總統就任以後，面對國會朝小野大、大陸軍演威脅、黨內角力鬥爭，都以強硬姿態回應，如同他當年引武俠小說九陽真經「他自狠來他自惡，我自一口真氣足。」回嗆台大前校長管中閔，看似強詞有理、底氣十足，卻讓台灣社會更動盪不安。

蔡規賴隨變調 提新兩國論

賴總統就職演說宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，定調「台灣也是國家名稱」，台獨主張引爆兩岸燃點、觸動美中台敏感神經，賴承諾「蔡規賴隨」已變調，兩岸敵意急速升高，連華府學者都憂心台海危機迫在眉睫。中山大學政治學研究所榮譽教授廖達琪表示，賴強調兩國互不隸屬，他從政始終如一的真心話，卻讓兩岸走上大冒險。

黨內卡位亂鬥 親信爆醜聞

賴總統對大陸採取對抗態度，對內也不願意遞橄欖枝，面對三黨不過半的新國會，總統拒絕到立法院國情報告，和在野黨大打釋憲戰，執政黨立委阻擋國會改革、藐視民意期待，朝野關係史上最差，政治惡鬥無寧日。賴總統主政下，第三次執政的民進黨不只鬥爭在野黨，黨內為選舉卡位大亂鬥，台南後院失火，親信們爆出醜聞、遭檢調調查，砸了賴清德的清廉招牌。

民眾黨團副總召吳春城說，賴清德想突破少數總統困局，採取「破壞性創新」策略，似頗有斬獲，但也造成行政立法關係緊張。他提醒賴清德，光有破壞沒有建設，國家只會走上衰敗之路。文大廣告系教授鈕則勳表示，賴清德執政一百天，令民眾印象最深刻的，就是勇於鬥爭藍白陣營，國會改革法案釋憲，青鳥行動就是顯例。

府：賴卓體制 齊打團體戰

廖達琪指出，政治需要妥協，賴清德是少數總統，卻決心對抗到底，過去一百天，賴清德不願妥協且勇於鬥爭的政治性格完全展現，後果就是政局不穩，也體現在賴清德逐漸下滑的滿意度，如果賴執政風格不變，未來施政將面臨更多磨難。

黨政人士表示，賴政府上任一百天施政面臨軍演、朝小野大國會擴權、風災等諸多挑戰，從「賴卓體制」下的府院黨作風，可以窺見不以個人主義、英雄主義面對民意，而是用「團體戰」齊步走的形式。