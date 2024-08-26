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「賴政治光譜往獨前進」 學者：兩岸的衝突會不斷升高

聯合報／ 陳政錄陳宥菘林宸誼陳湘瑾／連線報導
學者認為，賴清德總統在政治光譜上更往獨的方向前進。圖／聯合報系資料照片
學者認為，賴清德總統在政治光譜上更往獨的方向前進。圖／聯合報系資料照片

兩岸學者一致認為，以賴總統的性格，在他四年任內兩岸關係要維持現狀已十分不易，更大可能將是彼此的衝突會不斷升高。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣指出，過去蔡英文傾向於「軟對抗」，賴清德台獨問題上對大陸挑釁則已超過蔡英文。李振廣警告，若賴清德持續操作台獨史觀來割裂兩岸連結，或在兩岸關係持續採取「硬對抗」，大陸必會使出「硬手段」作為回應。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中也認為，賴清德在政治光譜上更往獨的方向前進，在這樣的狀況下，即使近期大陸開放陸客到馬祖或金門旅遊，整體兩岸關係大局依舊不樂觀。

政大國際關係研究中心助理研究員曾偉峯則預期，賴總統任內雙方的交流，最多就是討論陸生來台或開放觀光客這種層次的交流，沒有上升到政治交流或官方交流的可能。

台獨 蔡英文 賴清德

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