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共機擾台創紀錄 國安案件增多

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
賴總統上任後，台海情勢愈見緊張，中共機艦不僅出海次數創下新高，並逼近中線甚至我鄰接區。圖/國防部
賴總統上任後，台海情勢愈見緊張，中共機艦不僅出海次數創下新高，並逼近中線甚至我鄰接區。圖/國防部

賴總統上任後，台海情勢愈見緊張，中共機艦不僅出海次數創下新高，並逼近中線甚至我鄰接區，共艦滯留東部外海更是儼然形成常態，兩岸關係惡化，國安案件偵辦起訴的頻率創下新高。

國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，賴政府上任後，中共對台灰色地帶行動有增加趨勢，某方面也可能是對我方新國安團隊和文人國防部長的壓力測試，灰色地帶行動就如同「切香腸」，我方如果不回應將造成對方得寸進尺，但如果積極反應雖然可以逼使對手退縮，但也可能升高擦槍走火的風險，必須謹慎因應。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，美國眾議院前議長裴洛西訪台後，中共打破台海中線默契，更開始在台灣海峽四個端點常態布署軍艦，今年三月後常態布署的軍艦數量更是倍增，平均每天達七點六艘，另外，無人機、陸航直升機的出動次數也增加。

兩岸關係惡化，根據國安局統計資料，國安偵防案件累計從去年到今年八月為止，共偵辦八十七案，檢方起訴四十二案。其中今年五二○後，計偵辦六案、起訴三案。相較於二○一三年至二○二二年每年平均偵辦五至十件，國安案件偵辦有明顯增加趨勢。

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