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觀察站／「新兩國論」引台海衝撞風險

聯合報／ 本報記者羅印冲
賴清德總統520就職談話宣示中華民國與中華人民共和國互不隸屬，引發軒然大波。圖／聯合報系資料照片 蔡晉宇
賴清德總統520就職談話宣示中華民國與中華人民共和國互不隸屬，引發軒然大波。圖／聯合報系資料照片 蔡晉宇

賴總統就任將屆百日，從就職演說以來，賴總統並未依循前總統蔡英文兩岸路線，而是採取更清晰的「兩國互不隸屬論」。短短三個多月，兩岸已歷兵凶戰危，在大陸內部因素和美中台牽制下，北京當前仍以管控台海為優先，同時釋出恢復民間交流意向，就看賴政府能否把握緩和僵局契機。

賴總統就職演說不再提及蔡英文二度就職都宣示的「依循中華民國憲法兩岸條例處理兩岸事務」，還多次強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，在兩岸關係上採取「戰略清晰」，引來衝撞風險。賴總統日前「八二三談話」以「兩國對抗」詮釋當年「（國共）內戰」歷史，再次暴露其兩國論立場。這些作為與蔡政府明顯不同。

北京則接連出招，首先加強軍事威脅和海域執法，過去兩岸因默契存在的海峽中線和金門禁限制水域已被對岸抹除，共軍持續擾台、海警強勢巡航。其次是大陸祭出「懲獨」新規甚至鼓勵舉報，對台獨展現堅定打擊的姿態，也影響民間往來。

美國大選結果將衝擊美中台關係，無論是川普回鍋或是賀錦麗延續民主黨執政，華府都將持續「抗中」，同時發展美台關係，但兩人做法會有明顯差異。若是川普重掌白宮，勢必要求「盟友」承擔更多責任，台灣也必須面對。民進黨政府一面倒向美國，可是美國利益不完全等同台灣利益，華府多次強調美國的一中政策沒有改變，這是賴政府必須認清的國際現實。

北京也應當清楚，台灣問題絕不僅是兩岸問題，而是更複雜的美中角力和區域問題，同時也要考慮大陸內部各項因素，需要長期的戰略謀畫和定力。

兩岸關係最近的轉機在於大陸更進一步放寬兩岸觀光旅遊，不僅福建正式宣布恢復受理團客與自由行赴馬祖旅遊申請，大陸國台辦主任宋濤還向金門民代允諾，「不會讓大家空手而歸」。陸客恢復赴金門甚至赴台旅遊，應是指日可待。

對賴政府而言，面對執政百日以來的兩岸困境，此刻正是順勢接招，釋出善意的最佳時機，透過民間正常往來緩和僵局。台灣自詡民主自由社會，對兩岸交流應更包容自信，只要最終有利於全民和台海穩定，何需自限於形式對等，賴政府不應再誤判。

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