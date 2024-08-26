對陸鷹派 賴總統「蔡規賴不隨」

賴清德總統在就職演說提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，而在國安體系上，他起用對陸「鷹派」吳釗燮、顧立雄分別擔任國安會秘書長與國防部長，貫徹對中強勢的意志。賴執政百日，兩岸互動冷冰冰，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，賴清德務實將台獨理念透過「新兩國論」重新上市，比前朝更敢硬幹。

賴總統在行政院長任內曾在國會殿堂自陳是「務實台獨工作者」，賴當選乃至就任後，華府與北京都密切關注賴的兩岸立場。雖然賴總統選前不斷強調會延續「蔡英文路線」，就職演說也延續蔡政府「四個堅持」政策，但有別於蔡英文八年前就職強調依兩岸人民關係條例處理兩岸事務，賴總統「蔡規賴不隨」，反而強調「互不隸屬」，遭大陸國台辦批評，暴露「台獨工作者的本性」。

熟悉兩岸事務的綠營人士說，賴總統與蔡政府的不卑不亢、維持現狀的兩岸立場並無二致，賴在兩岸外交與國安體系的用人上，沿用蔡政府人事，但確實因為賴過去的兩岸論述較為「強硬」，讓北京帶著「既定立場」放大檢視。也有民進黨人士觀察，賴總統在兩岸、國安事務有一定的堅持，賴的兩岸發言與論述，與用人無關，可以視為賴清德自己的意志。

蕭旭岑指出，賴清德不透過修憲、避開美中傳統的紅線概念，改以法律解釋、甚至只以文宣論述，將台獨理念轉化為賴版「兩國互不隸屬」的「新兩國論」。他原以為賴會等權力更穩固時或有機會連任後才做，可見其心中有強烈的急迫感。

蕭旭岑說，兩岸關係已發生質變，過去蔡英文用迂迴但不直接對撞的方式，讓兩岸關係始終在壓線邊緣；但賴清德採取更直接衝撞的方式，將迫使美中台三邊的底線提早攤牌。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，賴政府單邊押寶美國，在美中關係惡化的情況下，兩岸關係很難改善。再加上賴總統的務實台獨立場，大陸對台態度勢必愈來愈不友善；在可預見的未來，兩岸關係不會有好轉跡象。