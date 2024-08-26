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居住正義 房價愈打愈高 沒新點子

聯合報／ 記者呂俊儀／台北報導
不動產專家、學者都認為，賴政府居住正義政策要還是延續蔡政府，不夠明確，「沒有新點子」、「沒有核心」。圖／聯合報系資料照片
不動產專家、學者都認為，賴政府居住正義政策要還是延續蔡政府，不夠明確，「沒有新點子」、「沒有核心」。圖／聯合報系資料照片

最近中央銀行邀集銀行「喝咖啡」希望自主管理不動產貸款總量，賴政府上任百日，居住正義似乎仍在惡化。不動產專家、學者都認為，賴政府居住正義政策要還是延續蔡政府，不夠明確，「沒有新點子」、「沒有核心」。

台北市前副市長、政大地政系退休教授張金鶚說，賴政府根本沒有太多政策，過去蔡政府八年居住正義政策也沒檢視，現在房價、租金都創高，不論租、買大家都不滿，政府打炒房政策但房價愈打愈高，說起來都是政策不落實。

他表示，就像南部排隊買房，傳出台積電設廠房價就漲，「我不相信都是台積電員工去買」。他也指出，央行很努力做，但政策人民不相信，搞不好未來還有其他新青安政策，「政策沒有新點子」、「所有補貼政策都該有評估報告」。

張金額說，新政府上任，延續之前的政策也應該要先評估，「否則大家都說政策不好，只有政府說好」，沒有公信力，政府根本「沒有明確的政策在推動」。

吉家網董事長暨房仲同業公會全聯會榮譽理事長李同榮指出，新政府剛上路，還沒準備好，「政策沒有核心」。央行前五波資金緊縮政策到現在第六波資金「限貸」是反作用，都是跟隨蔡政府時代，沒有突破。

以新青安政策為例，李同榮分析，這也是因居住正義推出，如今卻成為搶貸、搶購元凶，新青安上路後增加貸款額度就將近五千億元，尤其，面對建案即將完工的交屋潮，貸款需求增高，房價飆高，土建融資需求也增，房貸變成熱潮。他比喻，就優惠與房價來看，以新青安貸款一千萬元，房價上漲可能就貴了將近五十萬元，被轉嫁到房價上超過優惠的好幾倍，這是「包著糖衣的毒藥」。

台積電 居住正義 張金鶚 打炒房 青安貸款

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