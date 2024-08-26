能源政策 擁核派只是障眼法

賴政府執政將滿百日，能源政策何去何從仍讓人霧裡看花，學者專家表示，再生能源進展落後，核能電廠陸續除役後，政府是以天然氣發電來替代，但天然氣是化石燃料，無助於加速減碳，目前只能仰賴再生能源的開發，才能做到加速減碳，但若能務實面對減碳與能源之間的關係，就能明白捨棄核電，加速減碳會遇到很大困難。

賴總統在總統府設立國家氣候變遷對策委員會，他在首次會議中做出電力三大指示，包括電力充足、系統安全、減碳加速，以配合他的二次能源轉型主張。專為因應氣候變遷研擬對策的委員會，首場會議卻是聚焦能源議題，顯然政府也清楚，目前國內的電力來源主力還是依賴高碳排的化石燃料。

首屆內閣成員中，賴清德找了來自企業的郭智輝擔任經濟部長，郭曾表示核二、核三經過安檢後，還能用上二、三十年，直到與民進黨立委餐敘，被指點民進黨還捧著非核神主牌後才改口。

賴政府接著又找來表態挺核的和碩董事長童子賢及中研院前院長李遠哲加入總統府國家氣候變遷對策委員會，分別擔任副召集人及顧問，童子賢多次暢談核電，總統府為此發布聲明做切割，強調未授意童子賢談核能。

從政府的實際作為來看，仍緊抱著非核家園的神主牌不放，拉上童子賢與李遠哲，搭舞台讓他們暢談核電，用意應該只是安撫以核養綠支持者的民心，同時彌平民眾對於電力供應不夠穩定，以及電價連三年調漲，國庫還要不斷金援台電產生的民怨。

清大工程與系統科學系教授葉宗洸表示，賴總統可能意識到台灣的無碳電力比率實在太低，政府只能靠天然氣發電填補核電廠陸續除役的供電缺口，但天然氣仍是化石燃料，無助於達成賴總統「減碳加速」的指示，政府若能務實面對減碳與能源之間的關係，就能明白捨棄核電，加速減碳會遇到很大困難。

葉宗洸說，化石燃料發電占比降不下來，發電成本就會受制於國際能源價格，太陽光電及離岸風電的躉購費率又居高不下，而最便宜的核電即將走入歷史，未來的電價暫時還看不到有調降的空間。