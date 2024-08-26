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民進黨黨內派系 敵意螺旋上升

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨人士表示，民進黨派系在賴清德時代出現大洗牌，如今形成「新賴系」對壘「非賴陣線」的基本態勢。圖／聯合報系資料照片
民進黨人士表示，民進黨派系在賴清德時代出現大洗牌，如今形成「新賴系」對壘「非賴陣線」的基本態勢。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就任本周滿百日，由於身兼民進黨主席，黨政大權一把抓。民進黨人士表示，民進黨派系在賴清德時代出現大洗牌，如今形成「新賴系」對壘「非賴陣線」的基本態勢；派系角力也暗埋信賴危機，尤其是派系間的敵意螺旋正在上升，新賴系若連民進黨都團結不了，如何團結台灣？

黨內人士表示，民進黨在月全代會黨職改選後，「新賴系」儼然成形；「非賴陣線」則以英系為骨幹，結盟蘇系與陳亭妃等個別勢力山頭，雖居少數，但仍保有一定實力。

派系人士指出，蔡英文當選總統後，「英系」形成，其餘派系爭相靠攏，與今日「新賴系」異曲同工，背後目的都是總統要鞏固權位。不過，賴清德有別於蔡英文，鞏固自身權力，卻無法滿足其他派系，非賴陣線既不「信賴」，更認為民進黨不應「姓賴」。

有民進黨立委直言，二○一九年蔡賴之爭後，民進黨中常會已很長一段時間，開會氣氛大致和諧；但本屆新任中常委就任，英系王世堅頭一次開會，就當著賴清德面諫言卅分鐘，之後更三不五時砲口對內，凸顯賴清德固然強勢掌握黨權，卻擺不平反對派。

該名綠營立委說，民進黨在賴清德時代不若蔡英文時代團結，無怪乎賴每逢重要場合，就要喊話「團結、團結、再團結」，這是典型的「缺什麼，就喊什麼」。

民進黨 蔡英文 賴清德

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