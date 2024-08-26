聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍綠白都中箭 老案新辦耐人尋味

聯合報／ 記者林孟潔張議晨／連線報導
海基會前董事長鄭文燦涉貪，遭到羈押禁見。圖／聯合報資料照片
海基會前董事長鄭文燦涉貪，遭到羈押禁見。圖／聯合報資料照片

賴清德總統上任後，海基會前董事長鄭文燦涉貪被收押，「不分黨派，不問何人，涉及非法，檢調都要查辦」。賴總統的一句話，形同為檢調大開綠燈，執政未滿百日，靠鄭文燦「首殺」鞏固黨內領導，加上藍、白陸續有人中箭，威嚇在野，肅貪政績能否延續，各界都在看。

今年七月鄭文燦涉貪被收押只是開端，賴的嫡系子弟兵陳宗彥九年前捲入性招待，當時「查無不法」簽結，案件躺在南檢多年，去年接續偵辦，這次證據充足，陳宗彥不僅涉貪被起訴，還被檢方求重刑。立委林宜瑾案同樣傳出，調查局在她擔任議員期間即掌握情資，台南地檢署也在二○二二年分他字案調查，卻直到近期才發動搜索。

曾擔任檢察官、法官的律師林石猛表示，三件貪汙案連環爆，但皆是老案，且案件發動時機均在換總統之後，確實啟人疑竇，也讓外界不免質疑案件換個總統才能辦好。

新竹市長高虹安（左）遭控涉嫌在立委任內詐領助理費，新竹縣長楊文科（右）涉圖利護航建商，2人先後遭台北、新竹地檢署起訴。圖／聯合報系資料照
新竹市長高虹安（左）遭控涉嫌在立委任內詐領助理費，新竹縣長楊文科（右）涉圖利護航建商，2人先後遭台北、新竹地檢署起訴。圖／聯合報系資料照

檢調大刀不只砍向綠營大咖，藍營的新竹縣長楊文科被以圖利重罪起訴，民眾黨原本唯一的地方首長、新竹市長高虹安遭重判，黨主席柯文哲如今多案遭調查，檢調可說已兵臨城下。

一名曾任檢察官的律師指出，從鄭文燦案爆發後，賴清德子弟兵也接連出事，很難讓人不聯想是派系鬥爭、反撲，但撇除政治考量，鄭文燦、陳宗彥、林宜瑾三案卻也都有一定的違法事證，畢竟檢調不可能無中生有辦案，問題在於過去為何沒辦？

賴清德上台近百天，不光黨內要角及子弟兵先後被押、起訴，肅貪率先交出「政績」，除展現司法辦藍也辦綠，賴的司法大刀斬向黨內同志不手軟，對內更收威嚇之用。

賴清德 鄭文燦 陳宗彥

延伸閱讀

賴清德提醒暫勿談黨內初選 林俊憲陳亭妃各有解讀

賴清德下令不談2026選舉 林俊憲、陳亭妃回應互別苗頭

林宜瑾涉助理費遭查辦 南市綠營民代指「這1點」令人不解

林宜瑾涉案傳派系內鬥 賴系台南「接班鐵三角」還能平衡？

相關新聞

執政「鬥」百日 賴總統陷少數總統困局

賴清德總統執政明天是第一百天，賴政府正和在野黨打國會改革釋憲戰，朝野火車對撞；兩岸關係也因賴拋出「新兩國論」，對抗急遽升...

插手政院 賴總統藐視憲政精神

賴清德總統在就職滿月時宣布總統府成立三大委員會，學者直言，委員會雖然沒有法律拘束力，但有強烈的政治影響力，尤其賴總統身兼...

冷眼集／賴大權獨攬 黨、政爆信賴危機

從百日看四年，若賴清德總統「集權」風格不改，不論國政或黨務恐將浮現「信賴危機」。

對陸鷹派 賴總統「蔡規賴不隨」

賴清德總統在就職演說提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，而在國安體系上，他起用對陸「鷹派」吳釗燮、顧立雄分別擔任國...

司法成鞏固政權武器 大法官提名是下一戰場

賴政府上任後，司法大軍萬箭齊發，大法官附和執政黨，檢警調廉更貫徹他肅貪指令而大軍出動，成為他鞏固政權的一大武器；曾視中華...

民進黨黨內派系 敵意螺旋上升

賴清德總統就任本周滿百日，由於身兼民進黨主席，黨政大權一把抓。民進黨人士表示，民進黨派系在賴清德時代出現大洗牌，如今形成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。