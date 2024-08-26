藍綠白都中箭 老案新辦耐人尋味

賴清德總統上任後，海基會前董事長鄭文燦涉貪被收押，「不分黨派，不問何人，涉及非法，檢調都要查辦」。賴總統的一句話，形同為檢調大開綠燈，執政未滿百日，靠鄭文燦「首殺」鞏固黨內領導，加上藍、白陸續有人中箭，威嚇在野，肅貪政績能否延續，各界都在看。

今年七月鄭文燦涉貪被收押只是開端，賴的嫡系子弟兵陳宗彥九年前捲入性招待，當時「查無不法」簽結，案件躺在南檢多年，去年接續偵辦，這次證據充足，陳宗彥不僅涉貪被起訴，還被檢方求重刑。立委林宜瑾案同樣傳出，調查局在她擔任議員期間即掌握情資，台南地檢署也在二○二二年分他字案調查，卻直到近期才發動搜索。

曾擔任檢察官、法官的律師林石猛表示，三件貪汙案連環爆，但皆是老案，且案件發動時機均在換總統之後，確實啟人疑竇，也讓外界不免質疑案件換個總統才能辦好。

新竹市長高虹安（左）遭控涉嫌在立委任內詐領助理費，新竹縣長楊文科（右）涉圖利護航建商，2人先後遭台北、新竹地檢署起訴。圖／聯合報系資料照

檢調大刀不只砍向綠營大咖，藍營的新竹縣長楊文科被以圖利重罪起訴，民眾黨原本唯一的地方首長、新竹市長高虹安遭重判，黨主席柯文哲如今多案遭調查，檢調可說已兵臨城下。

一名曾任檢察官的律師指出，從鄭文燦案爆發後，賴清德子弟兵也接連出事，很難讓人不聯想是派系鬥爭、反撲，但撇除政治考量，鄭文燦、陳宗彥、林宜瑾三案卻也都有一定的違法事證，畢竟檢調不可能無中生有辦案，問題在於過去為何沒辦？

賴清德上台近百天，不光黨內要角及子弟兵先後被押、起訴，肅貪率先交出「政績」，除展現司法辦藍也辦綠，賴的司法大刀斬向黨內同志不手軟，對內更收威嚇之用。