司法成鞏固政權武器 大法官提名是下一戰場

賴政府上任後，司法大軍萬箭齊發，大法官附和執政黨，檢警調廉更貫徹他肅貪指令而大軍出動，成為他鞏固政權的一大武器；曾視中華民國憲法是災難的賴總統，近日內將首次提名七位新大法官，尤其當大法官的人選，影響所及包括未來國家路線、定位，勢必成為下一波新戰場。

迥異於陳水扁、馬英九、蔡英文三位前總統都畢業於台大法律系，醫師出身的賴總統終結法律人治國，但上任短短三個多月來，這位非法律人總統讓司法大軍展現的力量，卻早已超乎前人；從大法官到基層檢警調廉，四處開闢戰場的賴政府，讓政壇到平民百姓都有感。

大法官應謙遜 而非實踐理念

當賴政府決定就國會改革法案全部、而非部分聲請釋憲及暫時處分，就被法界解讀賴總統採取絕不低頭的策略。一位前大法官形容，當今大法官在意識型態上，多數與綠營同調，做出符合賴政府期待的結果並不令人意外，也讓賴政府更有底氣對抗在野黨。

讓不少人擔憂的是，賴總統最近就要提名新一波大法官，選擇的對象，在意識形態、核心價值上，是否更接近他個人理念？大法官的憲法判決，不光在保護民眾基本人權，更可能牽動國家路線方向，包括所謂的「法理台獨」，是否藉由大法官實現其理念，在接下來的國會審查程序上，恐將引發另一波新論辯。

司法院前副院長蘇永欽曾說，大法官應保持謙遜，「不要想說要讓自己一生一世追求的理念付諸實現」。

但多位法界人士都指出，近幾年大法官的解釋或憲法判決，已多次被質疑大法官為彰顯其理念，卻侵犯立法權、甚至直接指示立法等爭議，如果賴總統選擇偏好於展現個人理念的大法官，未來國家大政走向，更難讓人樂觀。

肅貪拉抬聲望 轉移施政不力

此外，不同於過往，賴總統就職當天，除內閣首長就位外，當天更馬上公布調查局長、警政署長、廉政署長全新陣容。其中，警政署長之爭一度因黑函滿天飛，賴選擇快速止血、不讓爭議延燒，由他信任的張榮興接掌；調查局長更一改蔡政府八年全由檢察官出任、重回調查局體系，還選擇長期投入國安案件的陳白立出任，不僅藉此收編調查局、更是對調查局未來工作方向的重大宣示。

資深法界人士分析，賴總統上任後多次宣示肅貪決心，且不分黨派、甚至砍向自己人，即使在政治面可能樹敵，但確實可拉抬民間聲望，還可把施政不力的問題，轉移焦點到其他政治人物的弊案上，打貪除建立他個人道德高度，對其他政治人物也具有威嚇作用。

如同前總統陳水扁當年探視前總統李登輝時，亮出寫有國安密帳中關鍵人物「陳國勝」、「李忠仁」名字的紙條，詢問兩人幫李洗錢一事，就讓這場探病後來被形容是「政治恐嚇」。如今賴總統身邊仍可見當年扁核心幕僚，同樣面臨朝小野大的局面，司法是會成為他的最大武器，還是可能被反噬，仍待觀察。