內閣上任將滿100天 卓榮泰28日記者會向人民報告

行動創新內閣上任將滿100天，政院人士今天說，行政院預計8月28日舉行「行動101策略」記者會，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君將出席，向民眾報告在新時代下的新政策與新建設。

政院人士表示，記者會將以「照顧」、「發展」雙主軸，闡述過去100天施政政績，聚焦8大施政目標，落實總統賴清德所揭示的民主和平、創新繁榮、公義永續的新台灣；其中「照顧」的目標是要為人人減負擔，讓社會更安全，「發展」的目標是為產業推創新、為環境拚永續。

政院人士說，行動創新內閣上任以來，走過天災的考驗，也和全民一起看見台灣登上奧運舞台的榮耀，行政團隊會站在這100天的基礎上，持續追求卓越，把推動中的政務放得更遠、做得更大，推進國家下一個世代的成長動能，打造更公平、更文明的台灣。