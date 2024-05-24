【專家之眼】國宴菜單的意涵-賴清德吃習近平豆腐？

賴清德520就任總統的演說，有人說原預期「蔡規賴隨」、「中美共管台獨」，因此內容應該中規中矩；但不料賴卻是把李登輝的「特殊兩國論」、陳水扁的「一邊一國」及蔡英文的「兩岸互不隸屬」，一股腦包裝在一起，成了「台獨告白書」或「台獨自白書」的完整論述。所以才會有人認為賴的就職演說，「跌破一些人眼鏡」；當然，賴的演說稿，一般相信美國看過了，點了頭，所以還是美國在搞「一中一台」，正如中國大陸批評美國的「一中政策」是「說一套，做一套」。

其實筆者認為雖然美國給了賴清德底氣，但賴的個性本來就是一個倔強，又喜歡耍小聰明的人。「賴皮寮」事件，他「不認錯」、「不道歉」、「不拆違建」，就是明證；但他很聰明把他老家的非法違建和「八竿子打不著邊」礦工工寮迫遷連在一起。現在當選了，反正綠營當家，總有一些諂媚逢迎之徒會為「主子」出來善後，賴私心一定竊笑！

賴有美國首肯，可以把中華民國、中華民國台灣、台灣，三種稱呼都說是「主權獨立的國家」，當然是有恃無恐吃盡大陸，特別是吃習近平的「豆腐」；因為「馬習二會」，習才說兩岸都是中華民族，有什麼心結不能解，有什麼問題不能談。賴就「耍賴皮」說中華人民共和國和中華民國各是主權國家，互不隸屬。那過些日子，賴如果說他是漢人、華人，那「兩個主權國家」的問題，能不能談？

賴對習吃豆腐，不止在「台獨自白／告白」的話術，就職的國宴菜單也是用盡心機吃盡習近平的豆腐。國宴的第一道菜叫「永續啟航」，是當季蔬菜拼盤加五大族群沾醬，五大族群包括閩南、大陸來台外省人、客家、原住民及東南亞來台族群。

第二道菜叫 「在地紮根」，包含五大族群代表性地方小吃。例如「賴皮寮」萬里地瓜金桔捲、艾粄、醉雞、吉拿富、酸辣蝦，也是來自閩南、客家、外省、原住民、新住民的飲食文化。

第三道菜是「南國醬滷」，潮州滷水做出的台灣滷味，潮州滷汁流行於廣東、香港、福建及台灣等地，但在台灣發展出「滷味」料理，充滿台味卻也是外省飲食（可笑吧！民進黨政府的國宴沒有「去中國化」）。

第四道菜叫「客韻陳厚」是耗功夫的客家竹筍菜脯雞湯。第五道菜是「原味純粹」，用的是刺楤生態魚－黃錫鯛。第四、第五道菜看起來沒有什麼政治意涵。

第六道菜叫「老菜彌新」的春梅排骨。這道菜有很深的政治味道，起始自1927年開張的台菜始祖「蓬萊閣」，當時這家餐廳是日本人統治時，文人墨客聚會場所，隱含此菜見證台灣的民主運動。第七道菜筆者先跳過，因為有「故事」可以講。

先說第八道，也是最後一道是甜點，叫「國際之光」，乃蜷尾家青土芒果脆皮雪糕，意在凸顯台灣的在地水果及茶，在台灣職人手中化成的作品，得到國際獎項。

現在回過頭來看第七道菜。第七道叫 「百年飄香」：蝦仁飯配上珍珠奶茶，媒體說這是賴清德特別「許願」指定的，「以濃郁緊實的火燒蝦搭配台農71香米炊煮，與台灣國飲、台南名產茶之魔手的珍奶搭配出充滿文化記憶滋味。」上述引用的是媒體報導的美幻詞語，但重點是為什麼要強調「賴清德總統特別指定的」？

參與國宴菜單設計的Elizabeth Kao 告訴「外交政策」（Foreign Policy）期刋，回憶在試吃國宴時，當第七道菜由侍者端出來時，大家不禁歡呼，雖然蝦仁飯和插著厚黑吸管的珍珠奶茶，是由台南兩家著名餐館提供，但是很像外帶食物的卡通品味，和前面幾道錯綜複雜的精緻菜餚，像是一種脫軌震動，但在座眾人「珍珠奶茶」的呼喊聲此起彼落。Elizabeth說，國宴備餐團隊內謠傳，賴所以指定這道菜是向習近平「點頭打招呼」！

讀者可能都還記得，賴清德在2023年9月參選總統時，表示若有機會希望像招待好朋友一樣，請中國國家主席習近平吃蝦仁飯，再加一杯全糖珍珠奶茶。當時大陸國台辦立即回應，賴作為務實台獨工作者，還是務實一些好，奉勸「賴先生」別自討沒趣，講「賴皮話」。

賴在準備就職演講時，當然已經決定要批判中共專制、威權，可是記憶中要請習近平吃蝦仁飯及珍珠奶茶，被大陸奚落的難堪一定湧向心頭；因此，在國宴菜單上特別指定蝦仁飯和珍奶。備餐團隊謠傳他是在向習「點頭打招呼」（to give a nod），nod 也有「致意」的意思，但賴應是挑釁式的意指「我就是不明白地講台獨的台獨，你能對我怎麼樣？」這不是在吃習近平的豆腐嗎？賴如果有智慧，安排的第七道菜是習近平愛的「爆炒羊柳」（當然必須是台灣羊），配習近平愛的包子，那才是「幽默」。