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外媒：經濟是賴總統執政首要之務 須消弭青年對薪資、房價不滿

中央社／ 台北23日綜合外電報導
賴清德總統就職發表演說，指出「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。圖／聯合報資料照片 余承翰
賴清德總統就職發表演說，指出「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。圖／聯合報資料照片 余承翰

總統賴清德可能很快就會發現，中國並非最讓他憂心的問題，更急迫的是台灣經濟正朝錯誤方向前進：背離年輕人。薪資停滯、房價飆漲擴大不平等之下，台灣青年感到心灰意冷。

駐東京的時評作者培賽克（William Pesek）昨天在「日經亞洲」（Nikkei Asia）以「台灣經濟應是賴總統執政首要之務」（Taiwan's economy should be Lai'sfirst priority）為題撰文指出，台灣的問題在於全球對支持人工智慧（AI）技術的硬體需求，或許無法長期推動經濟成長。台積電等半導體巨擘今日看似稱霸科技界，然而幾個季度過後，誰又知道情況會是如何？

培賽克說，台灣目前駕乘全球技術週期、御勢而行，並獲益於美中穩健成長。然而，華府與北京在美國11月總統大選前夕爭執不休，台灣或許會發現自身處境充滿不確定性。

他指出，美國總統大選投票結果可能讓前總統川普重返執政，他計劃對中國產品全面課徵60%關稅，這或許會對區域經濟成長構成更嚴重衝擊，亞洲晶片製造業者是否會因此面臨壓力？

除了前述不確定性，台灣經濟現在也面臨嚴重的既存問題，其一就是過度依賴出口。台灣今年3月出口年增率高達18.9%，但隨著中國經濟下行，美國利率依然高於亞洲預期，這又能維持多久？

另一項令人憂心的問題出自表面下的裂縫，1991年以來台灣貧富差距擴增至4倍。2021年底，台灣前20%最富有家戶擁有的財富已是最底層20%家戶的近70倍。

相對於僅微幅成長的薪資，房價不斷上漲可被視為罪魁禍首；青年失業率超過11%。經濟學家擔心，台灣恐出現「人才外流」現象，30歲以下勞工前往海外尋找更高薪工作。

賴清德總統必須現在就迅速採取行動，制定政策提高生產力，並透過新創公司從頭開始創造更多創新能量。

培賽克指出，台積電、富士康、華碩、和碩、廣達及其他企業巨擘的成功令人印象深刻，但也凸顯台灣經濟嚴重依賴半導體製造業。與此同時，從中國、日本到美國，各經濟體現正大舉投資國內晶片製造業。

如果中國國家主席習近平的科技野心有所斬獲，或如果華府繼續祭出更多新限制措施，這確實可能成為台灣的致命傷。至於今日人工智慧（AI）驅動的成長是否是可靠的經濟引擎，這仍是一個問題。

台灣此刻一秒也不該浪費，應立即著手促進創新發展，並在科技業以外的領域創造高薪工作。賴清德總統必須改善國內社會安全網，應對生育率下降問題，以及加強誘因吸引日本、韓國、東南亞及西方國家投資台灣。

前總統蔡英文治理下，台灣對中國出口的依賴程度降至22年新低是一項壯舉；然而，讓經濟成長帶來的好處遍及全台2400萬人民，民進黨在這方面就沒有那麼成功了。

他說，來自北京的威脅是真實存在；儘管如此，賴清德總統的成敗或許取決於他如何應對國內日益高漲的不滿情緒。

美國 賴清德

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