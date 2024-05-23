快訊

中職／兄弟慘敗…雄鷹18安16分猛攻 寫3大隊史紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸關係才一度回暖…陸全國台企聯批賴清德談話：大失所望、憂心忡忡

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸全國台企聯23日晚間發表聲明，針對賴總統就職演說做出回應。圖為大陸全國台企聯會長李政宏。（中新社）
大陸全國台企聯23日晚間發表聲明，針對賴總統就職演說做出回應。圖為大陸全國台企聯會長李政宏。（中新社）

總統賴清德5月20日就職演說拋出兩岸論述後，引起北京極大不滿，而大陸全國台企聯發表聲明表示，對賴的談話「大失所望、憂心忡忡」。

大陸全國台企聯23日晚間以聲明提到，賴清德就職演說後「兩岸社會各界一片譁然」，內容提到，「本會會員和廣大台商儘管原本就沒指望他會在兩岸關係方面釋出多少善意，但他充滿分離主義邪念、野心、挑釁與算計的言論，仍讓人感到有很大落差」，聲明強調「我們總的感受是大失所望、憂心忡忡」。

聲明表示，今年初以來，兩岸關係一度出現了令人欣慰的回暖跡象，馬英九、洪秀柱、夏立言、傅崐萁等先後率團訪陸，掀起一股兩岸交流的熱潮。與此同時，大陸呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航、特別是希望儘快恢復開通天津、西安、海口等30家直航航點，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊。這些積極的舉措得到了兩岸民眾的廣泛讚賞。

聲明最後呼籲，「真誠希望民進黨當局能夠順應民意、走兩岸關係和平發展的正道，而不是違逆民意、走挑釁對抗的邪路」。重申台企聯和廣大台商堅定堅持「九二共識」，堅定不移地做兩岸關係和平發展的維護者和促進派。

九二共識 兩岸關係 北京 台商 賴清德

延伸閱讀

評賴總統就職講話 陸台企聯指失望：充滿分離主義的「邪念」

中共軍演針對外離島「恐只是北京出的第一招」 葛來儀推測2可能發展

黃國昌稱陸流亡作家爆料無根據 再批賴清德騙票：選前選後180度大轉彎

中共今晨對台軍演 賴清德下午視察海陸部隊

相關新聞

外媒：經濟是賴總統執政首要之務 須消弭青年對薪資、房價不滿

總統賴清德可能很快就會發現，中國並非最讓他憂心的問題，更急迫的是台灣經濟正朝錯誤方向前進：背離年輕人。薪資停滯、房價飆漲...

「讓台灣知道美國支持他們」 美眾院外委會主席擬訪台…陸：後果由美方負責

美媒報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾計劃在台灣總統就職典禮後率團訪台。中國外交部下午回應，要求美方恪守一個中...

兩岸關係才一度回暖…陸全國台企聯批賴清德談話：大失所望、憂心忡忡

總統賴清德5月20日就職演說拋出兩岸論述後，引起北京極大不滿，而大陸全國台企聯發表聲明表示，對賴的談話「大失所望、憂心忡...

黃國昌稱陸流亡作家爆料無根據 再批賴清德騙票：選前選後180度大轉彎

中國流亡作家袁紅冰爆料中國對台統戰計畫，稱「習近平的指示統戰，要求國民黨進行議會改革，達到中共控制台灣的效果。」民眾黨立...

美專家：賴總統就職演說更抗中 講出多數人想法

美國智庫專家林洋今天說，與前總統蔡英文相比，總統賴清德就職演說抗中色彩更濃，不認為對話、讓步能改變北京對台意圖，直白講出...

【專家之眼】賴清德剛上台 就拆了蔡英文的台

目前台內部對賴清德520就職演說的異見，多批評其內涵違憲問題。從西方憲法學理而言，立論鏗鏘，但以賴之前侈言選擇性守憲，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。