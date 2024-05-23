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美專家：賴總統就職演說更抗中 講出多數人想法

中央社／ 紐約22日專電
賴清德總統就職發表演說，指出「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。圖／聯合報資料照片
賴清德總統就職發表演說，指出「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。圖／聯合報資料照片

美國智庫專家林洋今天說，與前總統蔡英文相比，總統賴清德就職演說抗中色彩更濃，不認為對話、讓步能改變北京對台意圖，直白講出多數西方觀察家和台灣人民的想法。

駐紐約辦事處和紐約智庫Network 20/20合辦「前瞻未來：賴政府的安全及經貿政策走向」研討會，邀請華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫主任林洋（Bonny Lin）、哈德遜研究所（HudsonInstitute）資深研究員華特斯（Riley Walters）與談，分別從安全、經貿角度展望賴總統執政前景。

林洋說，賴總統20日的演說展現美國關切的延續性，提及和平是唯一選項、不卑不亢維持現狀、呼籲北京以對話取代對抗，且強調民主對台灣外交政策，及與其他民主國家連結的重要性，彰顯台灣是在第一線面對威權的民主國家，也是國際民主供應鏈的重要環節。

與蔡英文2016、2020年就職演說相比，林洋形容賴總統演說涉及兩岸關係的部分更現實，且較不含糊。

她表示，賴總統以「不能有幻想」強調中國對台灣帶來的威脅，認為北京對台意圖堅定，對話、讓步無法說服北京改變路徑，符合多數美國人觀點；用字遣詞方面，賴總統3度使用「中華民國台灣」名稱，且說中華民國台灣是一個「主權獨立的國家」，有別於蔡英文演說對主權、獨立字斟句酌的做法。

林洋說：「這一切對西方觀察家來說都不意外，因為他講出我們多數人和多數台灣人民的想法。」

賴總統就職後，邦交國教廷暗示想提升與北京的關係。林洋認為這是北京在政治面出手，但不必然代表教廷會改變外交承認，後續發展仍待觀察。

林洋說，中國經濟規模遠大於台灣，不利台灣維持邦交。但過去8年，即使台灣邦交國減少，在國際上獲得的支持仍全面增加，特別是發達民主國家，這反映在聲明涉台的國家數量、台灣與民主聯盟合作力挺烏克蘭的程度上。

華特斯呼應表示，非邦交夥伴對台灣來說是關鍵，日本近年屢屢在文件中提及台海和平穩定，台美也可望透過21世紀貿易倡議等現有機制深化經貿合作關係。

展望經濟，華特斯認為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行刺激電子產品需求的榮景已告終，台灣經濟蒙上陰影。所幸人工智慧（AI）題材正熱，伺服器、高階晶片需求旺盛，可望成為未來一段時間的經濟支柱，但前美國總統川普如重返白宮且拉高關稅，可能傷害台灣半導體產業。

這場活動吸引邦交國駐聯合國常任代表、紐約外交使節團資深官員及智庫、學界約60人出席聆聽。

駐紐約辦事處長李光章致詞表示，台灣面對北京軍事恫嚇、經濟脅迫、外交孤立，民眾十分關切通貨膨脹與薪資停滯，新政府缺乏立法院多數支持其政策主張，且要肩負維護台灣得來不易的民主與經濟成就、捍衛主權之餘改善兩岸關係、在複雜地緣政治環境中帶領人民邁向下一階段成功的重任。

李光章說：「面對諸多挑戰，賴政府已做好充分準備。」

兩岸關係 北京 蔡英文 賴清德

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