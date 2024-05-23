賴總統演說效應 學者：接下來會是「沒有硝煙的戰爭」

賴清德總統五二○就職演說引發大陸強烈不滿。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，他研究大陸問題已一甲子，從未如此惶恐過，賴總統演說已讓大陸徹底對台灣丟掉幻想、準備鬥爭。他一向主張避戰，但以如今的民共關係，避戰已不可能，台灣必須開始備戰的準備。

趙春山昨日在一場研討會上表示，賴清德的「兩國論」活生生向台獨傾斜，同時公然引進外力，這與過去李登輝和蔡英文的論述不同。

趙春山強調，「沒有硝煙的戰爭」會是接下來的重點，「無形的戰爭最可怕」。大陸可不直接攻打台灣，只要讓台灣活不下去就能有類似效果，「哪還需要打？」他感嘆，賴清德五二○就職演說是在「引蛇出洞」，兩岸現在沒有互信，台灣必須開始備戰準備。

政大東亞所名譽教授邱坤玄則認為，美國絕對看過賴的演說內容，至少美國是「默許」、「不反對」。因此問題的嚴重性就在於，美國是不是低估中共的反應？他預期，未來四年兩岸惡性螺旋會慢慢上升，「危機處理與預防」將成為兩岸關係的主題。

對於北京方面對於賴就職演說發出抨擊，痛批釋出「危險挑釁行徑」。大陸國營媒體斥責他「暴露本性」。英國金融時報引述官員和學者報導，北京這次或許確有其道理。

金融時報大中華區特派員席嘉琳指出，中方所言不虛的是，賴清德正偏離蔡英文的路線，有人質疑，在兩岸局勢緊繃之際，這種押注是否明智。

賴清德競選期間承諾會遵循蔡英文的兩岸政策。但金融時報引述大陸事務專家看法指出，賴清德就職演說偏離了他的承諾，使用顯著不同的措詞，還明確說出讓北京不快的事實。蔡英文會用「北京當局」或「對岸」這些措辭，避免凸顯兩國的存在，而賴清德則通篇使用「中國」。