斯洛伐克訪台慶賀團成員：台經貿科技具高吸引力

中央社／ 布拉第斯拉瓦22日專電

斯洛伐克外交委員會副主席法拉謝客（Tomáš Valášek）說，台灣的經貿與科技對斯洛伐克具高度吸引力。歐洲議會友台小組副主席史蒂芬尼茲（Ivan Štefanec）祝賀新任總統及副總統就職，表示期待與台灣新政府展開合作。

斯洛伐克主流媒體「真理報」（Pravda）大篇幅報導台灣新任正副總統就職，並訪問赴台參加總統就職典禮的法拉謝客。法拉謝客表示，台灣經貿與科技領域對斯洛伐克具高度吸引力，讓斯洛伐克各界充分了解台灣的重要地位。

史蒂芬尼茲說，斯洛伐克向來重視與台灣友好關係，近年來，台、斯在經貿投資、科技研發與教育文化合作皆顯著成長。

史蒂芬尼茲表示，中國對賴總統就職演說的批評背離事實，歐洲國家已意識到中國的威脅，未來會與台灣等理念相近國家共同合作，防範中國滲透歐洲民主體制。

駐斯洛伐克代表李南陽昨天應「斯洛伐克-台灣商會」（Slovak-Taiwanese Chamber of Commerce）邀請，出席慶祝台灣新任總統賴清德及副總統蕭美琴就職茶會，分享新政府的政策主張。

李南陽接受台斯商會秘書長徐拉多（VladislavŠtefanec）訪問時表示，台灣海峽的和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素，呼籲中國停止對台灣文攻武嚇。

李南陽說，台灣政府將持續推動與斯洛伐克等歐洲國家的合作，鞏固民主體制，強化經濟及科技發展，為全球民主、和平及繁榮貢獻心力，期盼斯洛伐克持續支持台灣。

台灣海峽 斯洛伐克 賴清德

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