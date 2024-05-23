新聞眼／兩岸黃金救援期 賴政府別錯過

今年一月總統大選後，諾魯與我突襲式斷交的殷鑑不遠，隨著賴清德總統正式上台，台灣的外交關係依舊暗潮洶湧，先是就職典禮瓜地馬拉僅派外交部長出席，令台瓜邦交受到關注，接著，我在歐洲最後的友邦教廷欲在大陸設立常駐代表處，是否衝擊台梵關係也正被檢視。

外交部前部長吳釗燮近來才提醒兩邦交國有「長期隱憂」，盤點下來，友邦包括海地、巴拉圭、瓜地馬拉，甚至教廷，和史瓦帝尼，都潛藏危機。

賴總統任內若不想面臨骨牌式斷交，外交策略除了鞏固理念相近盟友，台灣在美中博弈之下，兩岸關係更是重中之重，一舉一動都在牽動敏感神經。

然而，賴總統五二○就職演說為兩岸棋局下的第一步，就引來大陸強烈不滿，學者以「沒有硝煙的戰爭」預言未來發展，敵意螺旋未能緩和的關係，無論是經貿外交，或是我方各種官方或民間團體在國際上的名稱、代表權，施壓正在不遠處。

兩岸關係與中美關係連動，美國總統大選變數仍在，若將來美方對中態度可能在明年做出轉變、趨向強硬，到時台灣恐要淪為中方反擊、表態的舞台，賴清德若想修復兩岸，勢必得加倍釋出善意，否則很有可能被中美關係激化的浪潮所淹沒。

另一方面，國會朝野對立，執政黨為爭取社會的支持，時不時得打出「兩岸牌」，如近期國會處理國會改革修法，民進黨為反擊藍白合作，已在論述中加入別讓台灣「香港化」的論點，更有綠委直言要對抗中國共產黨，以求把藍白打成中共代理人。

美國ＣＮＮ國際評論員札卡利亞日前說，台海情勢已從原本的「最危險」，進一步變為「更危險」，並主張，「這是地表上最不能出現煽動性言論和挑釁舉動的地方」。

面對更加複雜的中美關係，賴清德走在兩岸中線上。兩岸新局將是天寒地凍或春暖花開，未來半年，互動能否起死回生，將是黃金救援時間。吳釗燮口中的「長期隱憂」是否會提前到來，賴政府必須要步步為營。