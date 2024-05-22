日本石垣市長中山義隆：台灣是世界承認的國家

日本沖繩縣石垣市市長中山義隆20日出席總統賴清德就職典禮。他19日抵台當天，在社群平台X貼文中說，「台灣是世界承認的國家」。

中山義隆19日在社群平台X（原推特，Twitter）寫道：「我到台灣了，在明天賴清德新總統就職典禮前，我參加外交部長在台北賓館舉辦的歡迎宴，來自世界的政府相關人士、國會議員、地方首長等許多人為了祝賀新總統而到此。台灣是世界承認的國家。到今天為止，身為副總統的人明天將成為主角發表演說。」

中山義隆20日在X寫道：「新總統賴清德就職演說發表將根據民主與協調實施的新的台灣的國家運作。」最後標註#祝賀朋友台灣。

日本放送協會（NHK）昨天報導，賴總統在就職演說中強調與中國的關係維持現狀，並且表示，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

報導說，這否定了中國的主張。中國認為賴總統不承認「一個中國」原則，有所批判。中山義隆在X的留言，今後可能會掀起更大的波瀾。

日本琉球新報報導，中國主張「一個中國」，中山義隆將台灣明載為「國家」，可能引起中國的反彈。

日本琉球時報報導，對於與台灣的關係，日本政府採取「維持非政府間的實務關係」的立場，不承認台灣是國家。中山義隆在X的留言可能會引起中國的反彈。

對於NHK的報導，20日參加賴總統就職典禮的日本作家門田隆將指出，1949年中華人民共和國建國的時候，中華民國（台灣）已經是聯合國安理會常任理事國了。