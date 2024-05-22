陸批美派520特使團 外交部反擊：皆有前例可循

有關中國批評美國政府指派特使團出席總統就職典禮，外交部今天表示，美國指派特使團出席就職以及國務卿發表聲明恭賀皆有前例可循，展現對台灣民主的重視與肯定，台灣為民主陣營重要一員，將堅守民主自由價值與理念相近國家致力維護區域和平。

外交部晚間發布新聞稿表示，新任總統、副總統於20日順利就職，包括友邦及美國等理念相近國家分別透過派遣慶賀團及發布聲明等方式，表達對新任政府及台灣人民的祝賀。

外交部強調，美國指派特使團出席總統就職典禮，以及國務卿發表聲明恭賀總統就職皆有前例可循，並展現美國政府對台灣成熟民主的高度重視與肯定。

美國國務院發言人日前也清楚表示，就職是民主國家正常、例行的過程，如果中國選擇升高對台灣的壓力就應被視為挑釁者，敦促中方克制；美國國務院並對賴總統在就職演說中承諾將確保兩岸和平穩定及維持兩岸現狀表示歡迎。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀。台灣為民主陣營重要一員，將持續堅守民主自由價值，積極與理念相近國家，共同致力維護區域的和平、穩定與繁榮。