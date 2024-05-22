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CIP彰芳西島風場完工 副總統蕭美琴：多元綠能助產業競爭力

中央社／ 台北22日電
副總統蕭美琴。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
副總統蕭美琴。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風場今天舉辦完工感恩茶會，副總統蕭美琴表示，該風場的完工對台灣能源轉型別具意義，政府未來會朝向多元綠能轉型方向，協助台灣產業更具競爭力。

由CIP主導投資的彰芳暨西島離岸風場今天舉辦完工感恩茶會，風場位於彰化外海，於2018年獲配600MW併網容量，總共設置62座Vestas風機。風場首座風機在2022年開始發電，預計每年為台灣提供65萬家戶所需潔淨能源。

蕭副總統致詞表示，今天的活動對台灣能源轉型具有重要意義，2050淨零轉型是政府堅持努力目標，而彰芳西島離岸風場是CIP在亞太地區第一座完工風場，也是首座本土化程度最高且準時完工風場，克服許多困境障礙，為台灣家戶提供潔淨能源。

蕭副總統指出，幾年前受疫情影響，政府、民間皆面臨缺工問題，但彰芳西島離岸風場在嚴峻挑戰下，展現高度專業、應變能力，以及高品質、高效率的成果，她感到與有榮焉。她說，雖然過程中沒機會直接參與，但這項成果在台灣整體能源轉型路程上所代表的意義，是帶給所有產業與國家淨零碳排目標更大信心。

她說，感謝參與該風場建設的台灣本土企業和CIP共同合作努力，催化本土產業轉型。另一方面，CIP與中鋼也正共同興建中能風場，預計今年完工，讓潔淨能源供應更為完善，促進政府能源轉型2.0政策更加順利推動。

蕭副總統表示，總統賴清德就職演說特別提到，未來會朝向多元綠能轉型，此將是政府重要施政目標。她再次謝謝各位對政府政策支持，也感謝世界夥伴看好台灣、投資台灣，協助台灣產業更具競爭力，打造淨零社會、邁向永續生活，「讓我們一起讓台灣更好、讓世界更好」。

疫情 綠能 蕭美琴 賴清德

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