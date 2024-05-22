快訊

成大勝利校區體育館健身房失火 濃煙竄出人員緊急疏散

搭中捷被砍刀刀見骨 高中生父難眠嘆：不怪嫌犯雙親、仇恨沒有用

「活蛞蝓壽司」源頭找到了 合點壽司晚間發聲明致歉

賴總統接見新加坡慶賀團 盼雙方共榮發展

中央社／ 台北22日電
總統賴清德（右）22日接見前新加坡國會議長阿都拉（Hon. Abdullah Tarmugi）（左）率領的新加坡慶賀團時表示，新加坡和台灣都是追求和平繁榮的民主夥伴，台灣身為國際社會負責任的一員，更會和新加坡以及理念相近的國家，共同守護區域和平穩定。（中央社）
總統賴清德（右）22日接見前新加坡國會議長阿都拉（Hon. Abdullah Tarmugi）（左）率領的新加坡慶賀團時表示，新加坡和台灣都是追求和平繁榮的民主夥伴，台灣身為國際社會負責任的一員，更會和新加坡以及理念相近的國家，共同守護區域和平穩定。（中央社）

總統賴清德今天接見新加坡慶賀團時表示，新政府將持續努力，加深與新加坡的合作關係，創造雙方共榮發展，且台灣身為國際社會負責任的一員，會與新加坡等理念相近國家，共同守護區域和平穩定。

賴總統下午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下，接見由新加坡前國會議長阿都拉（Hon.Abdullah Tarmugi）與新加坡國會議員司徒宇斌（SitohYih Pin）、楊涴淩（Yeo Wan Ling）組成的新加坡慶賀團，此外，新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑也陪同出席。

賴總統致詞時表示，台灣過去幾年積極推動新南向政策，跟新加坡的經貿關係蓬勃發展，雙邊貿易總額和投資額都屢創新高。另外，在醫療衛生、新創產業及共同打擊犯罪上，台灣和新加坡也有許多合作成果。未來，新政府將持續努力，從經貿、半導體、教育等各面向著手，加深台灣和新加坡的合作關係，創造雙方共榮發展。

賴總統說，新加坡和台灣共同追求和平與繁榮，而台灣身為國際社會負責任的一員，更會和新加坡及理念相近國家，共同守護區域的和平穩定，做世界繁榮的推手。

賴總統兩度感謝阿都拉率團訪台，希望賓客能感受到台灣的熱情和美好。他也請阿都拉向新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、總理黃循財轉達他誠摯的問候。

阿都拉致詞時表示，恭喜賴總統就任，此行是他第3次訪台，很幸運能第3度參與總統就職典禮。

阿都拉說，新加坡非常喜歡與台灣交流，特別是與台灣民眾建立友誼夥伴關係，雙方在貿易、投資、文化與民眾之間的交流等面向，都有許多合作機會，且台灣與新加坡有長久的貿易關係，2023年台灣是新加坡第4大貿易夥伴，新加坡則是台灣第6大貿易夥伴，非常期待未來能夠跟台灣有更多的合作。

半導體 新加坡 潘孟安

延伸閱讀

卓榮泰接見新加坡國會慶賀團 盼深化雙邊交流

聯電新加坡廠舉行第三期擴建新廠首批機台上機典禮

黃循財任星總理 不站隊美中 坦承「學中文很吃力」

曾會面星國新總理黃循財 侯友宜：責任愈大挑戰更難

相關新聞

日本石垣市長中山義隆：台灣是世界承認的國家

日本沖繩縣石垣市市長中山義隆20日出席總統賴清德就職典禮。他19日抵台當天，在社群平台X貼文中說，「台灣是世界承認的國家...

央視新聞聯播再談賴就職 蕭旭岑：兩岸同屬一個國家

賴清德總統就職演說在引起兩岸不少震盪，大陸央視新聞聯播21日晚間以國際社會堅持一中，進行時長3分半鐘的報導，22日晚間再...

陸批美派520特使團 外交部反擊：皆有前例可循

有關中國批評美國政府指派特使團出席總統就職典禮，外交部今天表示，美國指派特使團出席就職以及國務卿發表聲明恭賀皆有前例可循...

CIP彰芳西島風場完工 副總統蕭美琴：多元綠能助產業競爭力

哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風場今天舉辦完工感恩茶會，副總統蕭美琴表示，該風場的完工對台灣能源轉型別具意...

日批中駐日大使「戰火說」極不適當 外交部：肯定日嚴正立場

中國駐日大使吳江浩日前公開指稱日本國會議員組團參加賴清德總統就職典禮是「公然助長台獨勢力」、「將讓日本民眾被帶入戰火」；...

賴總統稱兩岸互不隸屬 學者：未來難有官方溝通管道

總統賴清德就職演說中強調兩岸互不隸屬。學者分析，中國大陸早已將賴清德定位為「務實台獨工作者」，但並未預料把兩岸關係本質如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。