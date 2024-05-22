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賴總統會見馬紹爾總統 海妮承諾做台灣最堅實盟友

中央社／ 台北22日電

總統賴清德今天會晤馬紹爾群島共和國總統海妮，他期待未來新政府能與海妮共同合作，深化各項交流，共創區域和平及繁榮發展。海妮強調，馬紹爾對台灣的承諾非常堅定，馬紹爾會繼續做台灣最堅實盟友，持續在國際場域為台發聲。

賴總統今天上午會晤馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）所率訪問團，歡迎海妮率團來台參加就職典禮，寫下兩國友誼新頁，也代表再次攜手深化民主自由價值。

賴總統表示，這幾年來，兩國持續深化交流，在醫療公衛、農業技術、婦女賦權以及氣候變遷等各領域，都奠定穩固的合作基礎。其中，海妮和前總統蔡英文在2019年共同倡議成立「婦女創業小額貸款循環基金」，協助許多馬紹爾群島婦女創業，是近年來兩國合作的成功典範。

總統強調，未來，他將帶領新政府，促進台灣民主、和平、繁榮發展，也期盼能與海妮攜手合作，特別是在婦女賦權和氣候變遷等領域，創造更多交流與成果。

賴總統指出，長期以來，馬紹爾群島政府在國際場域為台灣發聲，馬紹爾群島國會也在上個月通過決議，支持台灣參與各項國際組織，並且重申兩國堅定的友誼。他要再次代表台灣人民，向海妮以及馬紹爾群島的好朋友致上最深感謝。

他期待未來新政府能與海妮共同合作，深化各項交流計畫，增進兩國人民福祉，一起努力共創區域和平及繁榮發展。

賴總統提到，就在下個月馬紹爾群島將舉辦「密克羅尼西亞運動會」，他要預祝運動會圓滿成功。

海妮致詞表示，今年是台灣與馬紹爾群島共和國建交26週年，兩國共同信奉自由、民主價值，雙邊關係立基於南島語族共同傳統，深信未來兩國將持續在民主、自由、法治等價值基礎上，深化各項關係。

海妮指出，馬紹爾對台灣的承諾非常堅定，也非常珍惜台灣對馬紹爾的支持。馬紹爾人民都認為，台灣的支持對該國發展深具重要性，尤其是在醫療、教育、農業以及氣候變遷等領域。

海妮強調，未來，馬紹爾會繼續做台灣最堅實的盟友，也將持續在國際場域為台灣發聲，她期待之後兩國各項合作能更加緊密。

氣候變遷 運動 馬紹爾群島

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