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FT: 大陸暴跳有理？賴清德在主權問題已偏離蔡英文路線

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
賴清德一上台就在就職演說直球處理了主權的爭議問題，明顯偏離蔡英文的路線。路透
賴清德一上台就在就職演說直球處理了主權的爭議問題，明顯偏離蔡英文的路線。路透

賴清德總統周一發表就職演說，北京方面發出抨擊，痛批釋出「危險挑釁行徑」。大陸國營媒體斥責他「暴露本性」。英國金融時報引述官員和學者報導，北京這次或許確有其道理。

金融時報大中華區特派員席嘉琳（Kathrin Hille）指出，中方所言不虛的是，賴清德正偏離蔡英文的路線，有人質疑，在兩岸局勢緊繃之際，這種押注是否明智。

金融時報引述曾任職於政府智庫的學者趙春山報導，賴清德的立場無異是倒退趨向對抗。他認為，這會讓習近平陷於為難，因為在美國總統大選結果尚未明朗之前，習近平不希望現在就攤牌。

賴清德競選期間承諾會遵循蔡英文的兩岸政策，維持台海現狀。他在就職演說中確實照此承諾，矢言「不卑不亢，維持現狀」，這些都是蔡英文用過的措辭。他也呼籲重啟旅遊和學生交流。

但金融時報引述大陸事務專家看法指出，賴清德本周就職演說偏離了他的承諾，使用顯著不同的措詞，還明確說出讓北京不快的事實。

蔡英文會用「北京當局」或「對岸」這些措辭，避免突顯兩國的存在，而賴清德則通篇使用「中國」。

他還直球處理了主權的爭議問題。蔡英文之前說明兩岸互不隸屬的現實，很少以國名來並稱。

賴清德則搬出中華民國憲法，「根據中華民國憲法，有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

國民黨的主張是，中華民國的領土依據憲法仍然包括整個中國大陸；與北京的分歧不是主權之爭，而是管轄權問題。

金融時報引述政府官員指出，對賴清德來說，擁抱中華民國已是一大讓步。官員坦承，賴清德賴正擺脫過去兩岸政策中的某些模糊之處，一面也承認他如此明確的立場可能讓兩岸關係更加複雜。

民進黨政界人士認為，台灣幾乎別無選擇。剛卸任的行政院陸委會主委邱太三說，大陸不斷縮小模糊空間，「所以我們對主權越模糊，失去的立場就越多。」

中華民國憲法 蔡英文 賴清德

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