快訊

日劇「麻辣教室GTO」資深男星心衰過世 享壽81歲

中捷緊急對講機長按3秒才通話 盧秀燕：研究縮短秒數

張齡予遇詐每張信用卡都被盜刷 追源頭「埋禍3個月」：懊悔沒有挺身而出

卓榮泰接見新加坡國會慶賀團 盼深化雙邊交流

中央社／ 台北22日電
行政院長卓榮泰。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰。記者林澔一／攝影

行政院卓榮泰今天接見由新加坡前國會議長阿都拉率領的新加坡慶賀團時表示，新加坡政府效率、經濟發展、各種重大投資都很值得學習，期盼持續深化雙邊交流。

卓榮泰今天在秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、外交部次長田中光陪同下，接見由新加坡前國會議長阿都拉（Hon. Abdullah Tarmugi）率領的新加坡慶賀團；這也是卓榮泰擔任院長後，首次公開接見外賓。

卓榮泰說，感謝阿都拉繼2016年來台參加時任總統蔡英文就職典禮，再次率領盛大代表團前來祝賀總統賴清德就職，而新加坡新任總理黃循財15日宣誓就職，台星都是新政府團隊，依雙方過去在民主政治上的努力，以及民眾團結下，相信一定很容易可以適應這段時期、無縫接軌。

他表示，台星交流經驗豐富，台星經濟夥伴協定（ASTEP）已經來到第10年；雙方星光計畫也進行了75年；1983年起，雙邊逾5000名高中生交流；2017年，台星訂定跨境犯罪共同打擊備忘錄；2023年，台星簽訂醫療衛生合作備忘錄，整體而言，雙方交流多元且符合實際所需。

卓榮泰也說，新加坡去年在台灣投資22.8億美元，是台灣最大外資來源國；台灣去年在東南亞投資最多的國家也是新加坡，達24.4億美元，星國同時是台灣第3大對外投資目的地國。

他還說，星國旅客來台眾多，目前是疫情後，唯一到訪台灣人數超過疫情前的國家。

卓榮泰表示，新加坡政府效率、經濟發展、各種重大投資都值得台灣做更多學習，希望未來雙方追求更良善的政治民主治理，秉持讓民眾更幸福的使命感，並增加雙方情誼，深化各種交流合作。

阿都拉表示，台星有廣泛以及深度的各領域合作，希望未來良好密切的合作能持續下去，相信新加坡政府也會基於台星經濟夥伴協定的基礎，持續增進雙邊經濟投資關係，未來台星也會朝互動合作方向繼續前進。

卓榮泰 新加坡 行政院

延伸閱讀

出席僑胞慶賀茶會 賴總統提4大使命：沒主權就沒國家

花蓮震災48天 卓榮泰要求加速補助核撥到位

卓榮泰盼赴立院拜會韓國瑜 韓辦：非常歡迎

新閣揆卓榮泰開通社群平台 首份公文74億前瞻食安計畫

相關新聞

卓榮泰接見新加坡國會慶賀團 盼深化雙邊交流

行政院長卓榮泰今天接見由新加坡前國會議長阿都拉率領的新加坡慶賀團時表示，新加坡政府效率、經濟發展、各種重大投資都很值得學...

馬英九批賴清德就職演說「新兩國論」　學者：恐讓兩岸衝突升高

總統賴清德20日宣誓就職，他在就職演說上，強調兩岸互不隸屬，稱新政府將不卑不亢、維持現狀，訴求共榮。前總統馬英九21日表示，賴清德是中華民國113年歷史上第一位自稱為「務實台獨工作者」的中華民國總統，就職演說更直接表明「台灣也是國家名稱」與「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，讓兩岸關係立刻面臨不可預測的風險與挑戰。

【專家之眼】報告賴總統請優先解決AI產業五缺吧！

賴清德到底有多麼愛AI？恐已到了言必稱AI的地步，就職演說時提到「AI」與「人工智慧」次數高達8次之多，只輸給「中國」、「台灣」與「世界」等；力推的「信賴」產業也是以AI為首；連組行政院團隊都自稱是「行動創新AI內閣」。然不知賴總統是否知悉AI產業也有「五缺」問題？

賴總統就職後台海敏感 五角大廈促北京勿升級情勢

外界關切，隨著賴清德總統就職，台海局勢越發敏感；五角大廈發言人賴德21日敦促中方別藉機升級情勢，美國副國務卿坎伯與義大利...

新聞眼／王毅「先手棋」 下一步更嚴峻？

賴清德總統的就職演說在兩岸關係的統獨維度上，堪稱向其中一側跨出超越歷次總統就職演說的一大步，北京則升高由中央外辦主任王毅...

批賴就職演說「新兩國論」 馬英九：兩岸立刻面臨不可測風險

針對賴清德總統就職演說兩岸論述，前總統馬英九昨在「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」座談會指出，賴清德是中華民國一一三年歷史上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。