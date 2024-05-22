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馬英九批賴清德就職演說「新兩國論」　學者：恐讓兩岸衝突升高

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／賴清德

文／陳宣懿

總統賴清德20日宣誓就職，他在就職演說上，強調兩岸互不隸屬，稱新政府將不卑不亢、維持現狀，訴求共榮。前總統馬英九21日表示，賴清德是中華民國113年歷史上第一位自稱為「務實台獨工作者」的中華民國總統，就職演說更直接表明「台灣也是國家名稱」與「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，讓兩岸關係立刻面臨不可預測的風險與挑戰。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，賴清德就職典禮談兩岸關係，用了比前總統蔡英文更強烈的字眼「兩岸互不隸屬」，雖然蔡英文之前也講過，但就職典禮是很正式的場合，因此解讀上比蔡英文強硬很多，可能讓兩岸衝突升高。《網路溫度計DailyView》帶您了解，賴清德就職典禮備受討論的瞬間。

「少數服從多數」居探索概念第一！劉嘉薇：具政治上討論空間被放大討論

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/05/20）統計調查，賴清德520就職當日探索概念，出現「少數服從多數、新兩國論、榮典之璽、再出發」。針對近期的國會衝突，賴清德表示「多數尊重少數，少數服從多數」，才能穩定推動國政，可「多數尊重少數」未出現在探索概念上，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，賴清德的原意應該是兩句話，但後句「少數服從多數」比較是政治上可以討論的空間，所以被放大檢視跟討論，看起來像賴在支持藍白。

賴清德就職典禮化身唱跳歌手　網友：看到團結的台灣很感動

立法院長韓國瑜親授「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」、「總統之章」予賴清德，代表賴清德正式上任。中華民國國璽為「中華民國之璽」以及「榮典之璽」，新任總統就職時，依《印信條例》規定由立法院長授與「中華民國之璽」及「榮典之璽」，代表國家權力象徵及政權傳承，賦予新任總統國家大政及責任，為中華民國全體國民所付託。

總統就職典禮最後的大合唱環節，賴清德從一開始只是微微張嘴唱，直到被旁邊的副總統蕭美琴帶動，賴清德放飛自我，丟掉偶包變身唱跳歌手，大唱〈再出發〉。有網友表示，「難得看到賴總統開心地跳舞」、「看到團結的台灣很感動，是個值得慶祝的日子」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴清德』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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