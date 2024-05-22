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新聞眼／王毅「先手棋」 下一步更嚴峻？

聯合報／ 本報記者廖士鋒
中共外事辦主任兼外長王毅回應台灣新任總統就職，指必須遵循一中原則，台獨是台海最危險的改變。（路透）
中共外事辦主任兼外長王毅回應台灣新任總統就職，指必須遵循一中原則，台獨是台海最危險的改變。（路透）

賴清德總統的就職演說在兩岸關係的統獨維度上，堪稱向其中一側跨出超越歷次總統就職演說的一大步，北京則升高由中央外辦主任王毅出面回應，遠超過國台辦發言人級別的安排，釋出未來兩岸關係的重要訊號。

具體看今年台灣總統大選與總統就職兩事件，時間點上，身兼中共中央對台工作領導小組秘書長、中共對台第三把手的中央外辦主任兼外長王毅，「剛好」都在外國訪問，也都即時做出回應，可見對台議題的高度重視。

台灣大選時，王毅在埃及開羅以開羅宣言、波茨坦公告闡述「台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基」，同時警告「國際上誰要違反一個中國原則，就是干涉中國內政、侵犯中國主權」。到了總統就職日，他在哈薩克示警台獨「是對台海現狀最危險的改變」。

北京的思維相當明確，即二戰期間商定的「戰後國際秩序」中，重要組成部分就是「台灣回歸中國」，今年四月王毅與德國外長貝爾柏克會見時，也對此直言不諱。北京並以聯合國大會二七五八號決議，作為其「國際社會一個中國原則」的論述基礎。

近期，美國官員不斷對聯大二七五八號決議做出偏向「台灣地位未定論」的新解，與北京針鋒相對。王毅近期談話可視為對台進一步舉動的「先手棋」。在兩岸關係更趨緊張下，未來我方各種官方與民間團體在國際上的名稱、代表權問題，恐怕會受到北京更多施壓，宜有及早因應之策。

北京 台獨 國台辦 大選 王毅 賴清德

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