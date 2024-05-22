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北京向美抗議 王毅再批賴清德
美國務卿布林肯發表聲明祝賀賴清德就任台灣總統，中國大陸外交部昨批評美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，要求美方停止虛化、掏空一個中國原則。此外，中共政治局委員、中央外辦主任王毅昨在哈薩克再以更為強硬的語言批評賴清德「背叛民族和祖先的醜行令人不齒」，強調所有「台獨」分裂分子「都將被釘在歷史的恥辱柱上」。
針對美方表態，大陸外交部發言人汪文斌昨回應稱，美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作的僅與「台灣地區」保持文化、商務和其他非官方關系的政治承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。
中方敦促美方立即糾正錯誤，切實恪守拜登總統不支持台獨、不支持兩個中國、一中一台、不將台灣作為工具遏制中國等承諾。
中共官媒昨天也重話批評賴清德，新華社稱賴總統的談話是包裝台獨，公然宣揚「兩國論」，並指在台獨道路上，賴清德已超越李登輝、陳水扁、蔡英文。中共中央機關報人民日報昨罕見以四版全版回應賴就職演說，批評賴「販賣『兩國論』」。
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