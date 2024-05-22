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賴總統：不能為任何事犧牲主權

聯合報／ 記者陳熙文陳湘瑾程嘉文／台北報導
賴蕭赴忠烈祠致祭 賴清德總統（前排左二）昨與副總統蕭美琴（前排左三）赴台北圓山忠烈祠「向國父暨忠烈殉職人員致祭」；因立法院昨天審查國會法案，五院院長獨缺立法院長韓國瑜。圖／總統府提供
賴蕭赴忠烈祠致祭 賴清德總統（前排左二）昨與副總統蕭美琴（前排左三）赴台北圓山忠烈祠「向國父暨忠烈殉職人員致祭」；因立法院昨天審查國會法案，五院院長獨缺立法院長韓國瑜。圖／總統府提供

賴清德總統昨天出席海外僑胞回國茶敘，他在致詞時提出國家四大使命，強調要守護主權的存在、維持和平、顧好經濟發展，並讓台灣進一步走入世界。

僑委會昨天在台北賓館舉辦「海外僑胞回國慶賀中華民國第十六任總統、副總統就職茶會」，包括賴總統、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院長卓榮泰、僑委會委員長徐佳青、外交部長林佳龍，以及全體內閣閣員皆出席。

賴總統致詞時表示，他的第一個使命是維持國家生存發展，有主權才有國家，不能為了任何事情犧牲主權，失去主權就沒有國家，希望各界一起努力守護主權。

對於賴總統就職演說提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」引起各界關注，準海基會董事長鄭文燦昨出席國策院座談會時提及，「兩岸互不隸屬」呈現李登輝當年終止動員戡亂時期之後，包括憲法增修條文和兩岸人民關係條例，都有「兩岸分治分立」的精神，要如何務實處理兩岸分治分立的事實，他認為是無法迴避的議題。

鄭文燦就「兩岸互不隸屬」談及兩岸分治的事實，與外界解讀賴總統演說接近「新兩國論」，似乎較具彈性空間。

記者問，相較八年前蔡英文就職演說，被國台辦評為「未完成答卷」，這次賴清德則直接批評「台獨論述」。鄭文燦說，兩岸應容許一些立場不同表述，賴清德以「蔡英文四個堅持是主流民意」為重要起點，我方善意不變、和平不變、對話不變，這是台灣追求兩岸和平與未來兩岸交流的重中之重課題，立場會站穩。

蔡英文 賴清德 鄭文燦

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