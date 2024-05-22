觀察站／警鈴響按兵不動 美是自信或天真？

賴清德總統就職演說看來初步在美國眼裡過了關，他說出了美國想聽到的關鍵字；但對於台灣內部拉響兩國論警鈴的氛圍，美方按兵不動，是自信還是天真？

到目前為止，多數外媒以賴總統承諾維持穩定為焦點，報導賴的就職演說，華爾街日報直接以沒有新意破題，路透和金融時報認為賴對北京傳遞善意；美國國務院使用歡迎字眼，定調賴的演說過了關。

當詢問國務院如何評價賴清德的就職演說，以及進一步追問賴清德在演說中提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，國務院願意給予總體評價；至於躲在就職演說中的爭議點，美方迴避以對。

就美國政府處理美中台關係而言，這層「模糊」並不陌生，不放大賴清德就職演說的每一個字，既代表美國保留政策迴旋的空間，以及足以在事發後出手擺平問題的自信，而這樣的做法歷經過檢驗。

前總統陳水扁初上台時在兩岸展現務實與彈性，白宮曾讚陳的「四不一沒有」就職演說對兩岸復談而言務實且具建設性；當陳兩度在大選前夕打公投牌（二○○四年防禦性公投、二○○八年入聯公投），踩到美國的「一個中國」政策紅線，遭美方直接判定為改變現狀；美國以強力嚇阻來度過這段美台關係在一九七九年以來的最糟糕時刻。

這股自信放到今天，美中國力的逼近不容忽視，美國早已無法靠單邊威懾來控制局勢；若美國無法應對愈發專斷的北京，無法平衡兩岸敏感的局勢，就只是天真。

基於華府和台北的當前關係，拜登政府對賴清德的路線應該是「信任且需要核實」，觀察賴要如何兌現「維持現狀」的承諾，會不會過度消費華府對台灣的好感與支持，進而威脅美中大局，動搖華府苦苦維持的現狀。

賴就職演說的挑戰還沒完全落幕，美中在拜習會後恢復的若干互動和互信，隨時能被拿來作為北京箝制華府的工具，說到底還是要打壓台獨；哪個利害關係人在此時把局勢往戰爭邊緣推，誰就是豬隊友。