聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／警鈴響按兵不動 美是自信或天真？

聯合報／ 本報記者張文馨
賴清德總統就職演說，美國國務院使用歡迎字眼，看來初步在美國眼裡過了關。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統就職演說，美國國務院使用歡迎字眼，看來初步在美國眼裡過了關。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就職演說看來初步在美國眼裡過了關，他說出了美國想聽到的關鍵字；但對於台灣內部拉響兩國論警鈴的氛圍，美方按兵不動，是自信還是天真？

到目前為止，多數外媒以賴總統承諾維持穩定為焦點，報導賴的就職演說，華爾街日報直接以沒有新意破題，路透和金融時報認為賴對北京傳遞善意；美國國務院使用歡迎字眼，定調賴的演說過了關。

當詢問國務院如何評價賴清德的就職演說，以及進一步追問賴清德在演說中提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，國務院願意給予總體評價；至於躲在就職演說中的爭議點，美方迴避以對。

就美國政府處理美中台關係而言，這層「模糊」並不陌生，不放大賴清德就職演說的每一個字，既代表美國保留政策迴旋的空間，以及足以在事發後出手擺平問題的自信，而這樣的做法歷經過檢驗。

前總統陳水扁初上台時在兩岸展現務實與彈性，白宮曾讚陳的「四不一沒有」就職演說對兩岸復談而言務實且具建設性；當陳兩度在大選前夕打公投牌（二○○四年防禦性公投、二○○八年入聯公投），踩到美國的「一個中國」政策紅線，遭美方直接判定為改變現狀；美國以強力嚇阻來度過這段美台關係在一九七九年以來的最糟糕時刻。

這股自信放到今天，美中國力的逼近不容忽視，美國早已無法靠單邊威懾來控制局勢；若美國無法應對愈發專斷的北京，無法平衡兩岸敏感的局勢，就只是天真。

基於華府和台北的當前關係，拜登政府對賴清德的路線應該是「信任且需要核實」，觀察賴要如何兌現「維持現狀」的承諾，會不會過度消費華府對台灣的好感與支持，進而威脅美中大局，動搖華府苦苦維持的現狀。

賴就職演說的挑戰還沒完全落幕，美中在拜習會後恢復的若干互動和互信，隨時能被拿來作為北京箝制華府的工具，說到底還是要打壓台獨；哪個利害關係人在此時把局勢往戰爭邊緣推，誰就是豬隊友。

美國 華府 賴清德

延伸閱讀

賴清德演說提「互不隸屬」 賴士葆：公然違憲

因這事和賴清德結緣 李遠70歲接任文化部長曝「矛盾心理」：本想拒絕

龐培歐：賴清德擘劃台灣願景 樂見重申和平

【重磅快評】柯建銘看見習近平？召喚側翼意圖太明顯

相關新聞

賴總統就職演說美表「歡迎」 避談爭議

美國國務院廿日表示，「歡迎」賴清德總統就職演說提到維持台海的和平穩定與現狀；國務院也表示，美國的「一個中國」政策沒有改變...

觀察站／警鈴響按兵不動 美是自信或天真？

賴清德總統就職演說看來初步在美國眼裡過了關，他說出了美國想聽到的關鍵字；但對於台灣內部拉響兩國論警鈴的氛圍，美方按兵不動...

北京向美抗議 王毅再批賴清德

美國務卿布林肯發表聲明祝賀賴清德就任台灣總統，中國大陸外交部昨批評美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，要求美...

賴總統就職演說引陸反彈 陸國台辦：「台獨」立場更加激進冒險

賴清德總統就職演說，兩日來引起大陸方面極大的反彈，大陸國台辦21日晚間，發表千餘字的答記者問，再度批評賴總統演說，且使用...

賴總統上任兩岸關係框架無交集 學者：民間交流回溫也有限

政大國關中心21日上午舉辦「520後兩岸關係與區域安全展望」座談會，針對賴清德總統520就職演說後的兩岸情勢進行研判。學...

賴總統就職 達賴喇嘛發函致賀

總統賴清德與副總統蕭美琴昨天就職，藏人精神領袖達賴喇嘛今天發函表示祝賀，讚揚台灣民主成就，並祝福賴總統成功應對台灣未來挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。