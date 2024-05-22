布林肯發聲明祝賀賴總統 北京向美提嚴正交涉

美國務卿布林肯發表聲明祝賀賴清德就任台灣總統，大陸外交部昨（21）日批評美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，要求美方停止虛化、掏空一個中國原則。此外，中共政治局委員、中央外辦主任王毅昨在哈薩克再以更為強硬的語言批評賴清德「背叛民族和祖先的醜行令人不齒」，強調所有「台獨」分裂分子「都將被釘在歷史的恥辱柱上」。

針對美方表態，大陸外交部發言人汪文斌昨回應稱，美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作的僅與「台灣地區」保持文化、商務和其他非官方關系的政治承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

汪文斌強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。中方敦促美方立即糾正錯誤，切實恪守拜登總統不支持台獨、不支持兩個中國、一中一台、不將台灣作為工具遏制中國等承諾，停止虛化掏空一個中國原則，停止以任何方式縱容支持台獨分裂勢力。

王毅昨出席上合組織外長會時強調，「台獨」分裂活動是台海和平的最大破壞性因素，「賴清德之流背叛民族和祖先的醜行令人不齒」，但無論他們如何折騰，都阻擋不了中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱。

王毅20日已就台灣「520就職儀式」闡明立場，強調一個中國原則是維護台海和平的定海神針，批評「台獨」是對台海現狀最危險的改變。

中共官媒昨天也重話批評賴清德，新華社稱賴總統的談話是包裝「台獨」，公然宣揚「兩國論」，並指在「台獨」道路上，賴清德已超越李登輝、陳水扁、蔡英文，「『獨』性前所未有」。中共中央機關報人民日報昨罕見以四版全版回應賴就職演說，批評賴「販賣『兩國論』」，並稱大陸決不容忍，不會聽之任之。