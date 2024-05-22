準海基會董座解讀「互不隸屬」 鄭文燦：務實處理分治分立
賴清德總統就職演說提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」引起各界關注，準海基會董事長鄭文燦昨出席國策院座談會時提及，「兩岸互不隸屬」呈現李登輝當年終止動員戡亂時期之後，包括憲法增修條文和兩岸人民關係條例，都有「兩岸分治分立」的精神，要如何務實處理兩岸分治分立的事實，他認為是無法迴避的議題。
鄭文燦就「兩岸互不隸屬」談及兩岸分治的事實，與外界解讀賴總統演說接近「新兩國論」，似乎較具彈性空間。
針對兩岸關係，鄭文燦昨在座談會指出，對台灣而言，兩岸關係是國家安全的核心課題，兩岸和平是執政基礎。和平是唯一選項，戰爭不是選項，如何提高國安各種面向、降低風險，並讓可能的冒險行動成本提高，將是新政府最大的挑戰。如何務實處理兩岸分治分立的事實，北京、台灣或台灣內部不同陣營會有不同政策，這是無法迴避的議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言