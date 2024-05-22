美國務院對就職演說表達看法 「歡迎」賴總統台海穩定說

美國國務院20日表示，「歡迎」賴清德總統就職演說提到維持台海的和平穩定與現狀；國務院也表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，美國不支持台灣獨立，反對兩岸任一方片面改變現狀，美國希望以兩岸人民都能接受的方式和平解決兩岸歧見。

針對賴總統在就職演說提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭國民黨批為兩國論，國務院發言人沒有表達美方立場，要記者去詢問台灣當局。

一名國務院發言人回覆本報詢問做以上表示；他還說，就職典禮是民主程序的一環，若北京伺機施壓或升高局勢，就會被視為挑釁者，美方敦促陸方克制。

賴總統就職演說各方最新回應

美方派遣由前官員和專家學者組成的跨黨派代表團參加賴總統的就職典禮，國務院發言人表示，這點既依循往例，也符合美國長期的一中政策。

國務院發言人表示，美國歡迎賴總統在就職及勝選演說所做的承諾，亦即維持台海和平穩定及維持兩岸關係的現狀。

發言人表示，美國的對台政策沒有改變，美國長期致力於維持台海的和平穩定，反對兩岸任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話，並希望以兩岸人民都能接受的方式和平解決兩岸歧見。

發言人稱，美國關切中華人民共和國持續試圖脅迫及施壓台灣，北京的作為正在破壞穩定，造成誤判風險，也破壞區域的和平及穩定；美國持續敦促北京停止其對台灣的軍事、外交和經濟壓力，並與台展開有意義的對話。

美國前國務卿龐培歐抵台參與我國正副總統就職典禮後，昨於張榮發基金會發表主題演講，除表示「若對岸武力犯台，美國一定會協防台灣」之外，對於賴總統就職演說提及兩岸互不隸屬，是否為兩岸關係製造緊張？龐培歐認為，兩岸緊張關係的製造者是中國領導人習近平，不該錯怪自我防禦的一方。

日本ＮＨＫ則報導，日本內閣官房長官林芳正表示，確保台海穩定對包括日本在內的國際社會相當重要，日本一貫立場是希望透過對話和平解決涉台問題。

日本官員表示，他們將利用一切可能的機會，向中方對口官員解釋日方立場，並指日本政府將繼續與美國和其他盟友合作，透過外交努力確保台海和平與穩定。