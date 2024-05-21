阿根廷台日僑民歡慶總統就職 共盼美好和平台灣

阿根廷僑界20日晚舉辦慶祝第16任總統、副總統就職餐會，僑界、旅阿日本僑團及當地藝術家歌舞歡慶，阿根廷歌手苦練台語，驚喜高唱「愛拚才會贏」，期盼台灣以民主追求和平的道路上持續努力。

520歡慶就職餐會的表演節目展現各國經典文化，像是阿根廷日本沖繩會館帶來日本慶典中的太鼓舞碼、琉球舞蹈、阿根廷歌手選唱西語歌曲大地母親傳達追求世界和平、旅阿僑團的原住民舞蹈和台灣聲樂家選唱台語歌曲出外人，展現對於台灣的祝福和民主和平的念想，現場氣氛感動許多人。

駐阿根廷代表處代表謝妙宏致詞說，台灣的總統選舉向世界展現台灣人民明確堅持民主自由的憲政體制，不受外來勢力影響，而總統就職慶祝大會以「共織台灣，民主前行」象徵總統賴清德將帶領各世代和各族群，將台灣面臨的挑戰，轉化成台灣未來發展的機會。

阿根廷日本沖繩會館會長金城（Rafael Kanagusuku）表示，隨著新總統上任，台灣能持續努力和蓬勃發展，未來台日雙方也會有更多合作機會。

僑務委員楊振壽致詞表示，齊聚一堂也代表大家對台灣的加油和支持，而台灣民主憲政的維持需要靠大家的持續關注。僑務委員葛道爭則高喊「中華民國加油，台灣加油」，呼籲海外僑民同心同力和台灣一起在國際大放異彩。