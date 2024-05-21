賴總統就職演說北京跳腳 王毅再轟：背叛民族令人不齒

賴清德總統就職演說引起北京方面相當嚴厲的批評，中共政治局委員兼外長王毅在哈薩克，以更為強硬的語言批評賴清德「背叛民族和祖先的醜行令人不齒」，並強調所有「台獨」分裂分子「都將被釘在歷史的恥辱柱上」。

據大陸外交部官網消息，王毅21日出席上合組織外長會時，作出上述表示。他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，「台獨」分裂活動是台海和平的最大破壞性因素。「賴清德之流背叛民族和祖先的醜行令人不齒。但無論他們如何折騰，都阻擋不了中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱」。

王毅還表示，所有「台獨」分裂分子都將被釘在歷史的恥辱柱上。上合組織成員國從維護各國主權和領土完整出發，本著國際關係基本準則，堅定恪守一個中國原則，大陸對此表示讚賞。「相信大家會繼續支持中國人民反對『台獨』分裂活動、爭取國家統一的正義事業」。

此前在20日王毅已經特別就「台灣地區5·20就職儀式」闡明中方立場，強調一個中國原則是維護台海和平的定海神針，「台獨」分裂行徑構成對國際秩序最嚴重的挑戰，是對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。

而大陸外交部發言人汪文斌21日下午在記者會上表示，近期許多國家政要和國際組織負責人密集發出恪守一個中國原則的正義之聲，說明堅持一個中國原則是人心所向、大義所在。「國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動。中國實現完全統一的歷史大勢不可阻擋。任何人妄圖挑戰一個中國原則、阻撓中國統一，都如同螳臂當車，都將落得個身敗名裂的下場」。