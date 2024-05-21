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瓜地馬拉總統視訊賴總統 盼元首互訪展現堅定邦誼

中央社／ 台北21日電

總統賴清德今天與瓜地馬拉共和國總統阿雷巴洛視訊談話，感謝阿雷巴洛對台灣的堅定支持，期待兩國在現有基礎上持續合作，進一步促進兩國邦誼，他也邀請阿雷巴洛伉儷來台訪問。

阿雷巴洛邀請賴總統伉儷，有機會前往瓜地馬拉訪問，期盼透過兩國元首互訪，展現堅定邦誼及雙方合作成果。

總統府發布新聞稿指出，賴總統上午與瓜地馬拉共和國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）視訊談話，國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍都在座。

賴總統致詞時，首先代表台灣人民對今年1月甫就任的阿雷巴洛表達恭賀，並祝福瓜地馬拉國運昌隆。賴總統表示，台瓜建交已經89年，情誼深厚，未來必定更加堅定攜手向前。

賴總統指出，感謝阿雷巴洛對台灣的堅定支持，期待兩國在現有基礎上，持續推動婦女賦權、醫療衛生、教育交流等合作，也邀請阿雷巴洛總統伉儷來台訪問，進一步促進兩國邦誼。

阿雷巴洛表示，這次由外交部長馬蒂內茲（CarlosRamiro Martínez）代表他和瓜國人民前往台灣表達祝賀，他很榮幸在賴總統就職第一天能以視訊方式會面。中華民國台灣是瓜地馬拉重要的盟邦與合作夥伴。他恭賀賴總統就職，也很開心賴總統對兩國發展有共同的願景，並重視兩國關係的深化。

阿雷巴洛指出，台灣長期在不同領域對瓜地馬拉提供許多協助，展現深厚情誼，盼未來兩國能提升為策略夥伴關係，並吸引更多台商到瓜地馬拉投資。

中華民國台灣 外交部 瓜地馬拉

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