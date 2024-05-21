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賴總統就職談兩岸 分析：北京兩手方針不會變

中央社／ 台北21日電

對於總統賴清德就職演說的兩岸論述，學者認為北京會持續採取「軟硬兩手區隔對待」方針，並不會因為演說內容而發生結構性改變。至於要達成兩岸恢復全面性交流的目標，公權力應該扮演助力。

由文化大學國家發展與中國大陸研究所、馬英九文教基金會共同舉辦的「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會今天上午登場，多名兩岸關係學者、黨政人士出席，分享針對賴總統就職演說的觀察，以及未來兩岸關係走向分析。

淡江大學兩岸中心主任張五岳分析，北京對於賴清德政府並沒有所謂的幻想、期待，但是北京在處理這些事情上也是非常審慎的看待。到目前為止，北京仍按照既定的政策方針辦事。

張五岳分析，北京方面的「反獨」立場非常清楚，然而對於兩岸關係的主軸也很清楚「要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗」，北京強調這是台灣的主流民意，至少代表了60%的人民，因此不太可能做出跟台灣主流民意完全相背離的決策。

他說，北京目前的戰略方針就是「軟硬兩手區隔對待」，這樣的情況要在一篇演說之後發生結構性的轉變，並且令兩岸關係重新回到談判、協商，「機率是非常低」，因為「沒有政策互信，怎麼可能協商」，但是如果要在短期內立刻恢復全面性的交流，雙方就要做出努力。

只不過，雖然談判、協商很難有，但至少在交流中，「公權力應該扮演推力而不是阻力」。

張五岳說，雖然兩岸關係的基本風險是可控的，但是北京方面是有可能會局部採取施壓的做法，包含在外交、國際空間、貿易、軍事甚至法律，其中外交部分的壓力大概是最強烈的。因此要如何避免誤判、防範意外、管控分歧更重要。

然而他也強調，對兩岸關係固然沒有任何樂觀的理由，但是在兩岸關係中，明確掌握「哪些是操之在己，可以主動表達善意」，是更加重要的。如果形成良性的循環，其實台灣方面還是擁有相當大主動的空間。

北京 張五岳 賴清德

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