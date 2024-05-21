賴總統正式就任 學者：台灣的挑戰才剛要開始

國策研究院21日舉辦「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會，學者專家針對賴清德就職演說中的兩岸論述提出觀察，指出不論賴清德的演說傳達何種立場，北京都不會改變其對台態度，並分析中共未來對台行動將分散到國內各領域。

亞太和平研究基金會執行長董立文指出，賴清德就職演說的兩岸相關論述，在過去四個月都已提及，除了八個字：互利互惠、共存共榮。他分析，過去陳水扁的「四不一沒有」和蔡英文的「四個堅持」，都是相對溫柔節制的表述，得到北京回應卻是「聽其言、觀其行」及「未答完的考卷」，形同中國變老師，台灣變學生。「賴總統不願意再讓北京得寸進尺，所以台灣回到本位，該說什麼就說什麼，該做什麼就做什麼。」

前立法委員、國策研究院資深顧問羅致政表示，不用期待對岸因為一篇講稿而給予肯定讚揚，他指出，賴清德繼續維持原本立場和主張，是一種穩定性，若立場反覆，北京方面也不一定會相信。

台師大東亞學系教授范世平解釋，從經濟發展的角度來看，台灣對中國大陸出口比例降低、台灣經濟前景相對樂觀、台商回流、台灣青年赴陸工作比例降低，這些因素讓賴清德更有底氣面對中國。而從國台辦15日無預警宣布將懲戒台灣5位名嘴及其家屬一事來看，顯示出中國不知道怎麼面對台灣的巨變。

中山大學亞太區域研究所所長、國策研究院副院長郭育仁指出，中國試圖在做的事情不是要否認台灣主權，而是否認台灣政府的治權和管轄權。中國在東海、南海的「灰色地帶行動」，說明中國試圖改變現狀，試圖無視國際法和國際慣例，卻又不想付出應有的代價，「無論昨天賴清德表達多大善意，中國對台灣的想法和態度完全不會改變，對台灣來說是非常嚴格的挑戰，才剛剛要開始。」

郭育仁預測，中國未來要懲罰台灣的手段包括讓邦交國歸零，軍事上的壓迫程度提高，民間交流則會完全跳過台灣政府，台灣在野黨、工商團體或是退將，都將是未來中共著力統戰的目標。

國策研究院院長田弘茂最後指出，中共新一輪對台工作將會分散到工商團體、廟宇、大學等各領域。在當前國會生態下，台灣在面對外力時要如何團結內部，這對賴政府將會是相當大的挑戰。