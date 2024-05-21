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美國多名參眾議員祝賀賴總統 期待深化台美關係

中央社／ 華盛頓21日專電

總統賴清德與副總統蕭美琴昨天上任，多名美國參、眾議員在社群媒體貼文恭賀兩人，也祝福台灣人民持續維護民主、推動國家進步，並強調繼續與台灣合作，深化雙邊關係。

共和黨眾議員季耿絲（Jen Kiggans）表示，台灣是民主成長茁壯的典範，祝福台灣人民持續推動國家的進步。

共和黨眾議員巴爾（Andy Barr）說，台灣是關鍵夥伴，面對來自中共的挑戰時，台灣對維持區域繁榮與穩定至關重要。作為國會台灣連線的共同主席，他期待繼續努力推進與台灣的合作，加強美台關係。

民主黨眾議員威爾森（Frederica Wilson）指出，美台關係長期以來一直是「我們對民主與自由共同承諾的見證」，她期待繼續推進兩國關係。

民主黨眾議員桑契斯（Linda Sánchez）表示，期待在賴清德的領導下，維持並強化美台夥伴關係和友誼。

共和黨參議員楊恩（Todd Young）說，他很榮幸能與台灣人民站在一起，共同慶祝他們的民主和主權。

民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）讚許台灣人民再度和平政權轉移，他會與台灣一起堅定捍衛民主。

共和黨參議員里契（Jim Risch）說，他期待深化美台關係，與台灣持續合作，保護台灣充滿活力、韌性的民主。

共和黨參議員巴德（Ted Budd）表示，面對中國在印太地區逐漸增強的侵略性舉動，美國必須持續強化與台灣的夥伴關係，以維持區域的和平與穩定。

共和黨眾議員馬斯特（Brian Mast）、民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）、共和黨眾議員金映玉（YoungKim）、共和黨眾議員麥克林（Lisa McClain）、民主黨眾議員奇爾迪（Dan Kildee）、民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）、共和黨眾議員奧格茲（AndyOgles）、民主黨眾議員康諾里（Gerry Connolly）等人也都在社群媒體X發文表達祝福，期盼台美深化關係。

共和黨 民主黨 議員

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