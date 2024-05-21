賴總統就職演說 中國學者指美介入「兩國論」答卷
總統賴清德就職演說指出，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。廈門大學學者劉國深表示這是徹頭徹尾的「兩國論」答卷，並稱演說背後充滿了美國人的算計，讓台灣當打手，但中美關係非常現實，美國最終還是必須跟中國交手。
深圳衛視直新聞20日報導，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深表示，賴清德的就職演說給出的就是一份徹頭徹尾的「兩國論」答卷。
劉國深稱，賴清德採用具有刺激性、挑釁性的話語是故意為之。這一份就職演說背後充滿了美國人的算計。
他指美國派出跨黨派代表團出席賴清德的就職典禮，有輿論解讀是為盯著賴清德如何發表就職演說，因此「美國介入賴清德的就職演說，讓其說一些狠話，實際上是讓賴清德充當打手」。
劉國深強調，「中美關係非常現實，在海峽兩岸之間、在台灣實力不如大陸的情況下，美國最終還是必須跟大陸討價還價」。
美國今年11月將舉行總統大選，劉國深認為，不論拜登或川普勝選，都必須慎重處理中美關係。
他說拜登及川普對台灣議題立場上有所不同，拜登有著強烈的意識形態，多年以來都在意圖藉台海問題介入中國事務，川普則更在意實際利益問題。中美關係會長期處於既鬥爭又合作的狀態。
他稱，至於台灣議題在中美關係競合過程中所能起到的作用將逐漸被削弱，美方的台灣牌已經越來越打不動了。
對於賴清德未來4年任期，劉國深表示，或許會繼續一意孤行推行台獨政策，但陸方一定會按照自身方式來規範兩岸關係發展的進程。
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