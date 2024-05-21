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陳冲籲兩岸勿情緒激動 「歪風惡浪」對雙方都不好

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
行政院前院長陳冲不諱言對賴清德總統就職演說的失望。記者謝守真／攝影
行政院前院長陳冲不諱言對賴清德總統就職演說的失望。記者謝守真／攝影

賴清德總統520日就職演說引發北京強烈不滿，行政院前院長陳冲21日在一場研討會上表示，他本來希望賴的演說能夠促進兩岸融合，但現在看來情況完全相反。他提醒，目前兩岸都切忌情緒太激動，「歪風惡浪」對兩岸關係並不好。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所與馬英九文教基金會21日共同舉辦「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會，陳冲在會上以「風正潮平 王者不欺四海」為題發表演講。陳沖首先提到，20日賴清德就職演說背後意義到底是什麼？「本來希望就職演說能夠促進融合，但現在能不能促進融合是完全相反」。

針對賴清德於就職演說中提到1949年台灣實施戒嚴，並稱台灣在當時「全面進入專制的黑暗年代」，陳冲表示，「我看到戒嚴的事情，（賴清德）這樣把它歪曲，這是在製造（對立）」，當時若不戒嚴，就不會有現在的中華民國時代，這「很難諒解」。賴清德20日演說「把中華民國歷史變成歷史」，整個演說語氣措辭，可以得到結論是中華民國已成歷史。

陳冲稱，國際上很常在講「One China Policy」、「One China Principle」，事實上，Policy是可以隨時改變的，但Principle是不可變的，這種情況下台灣需要用經貿來發展國力。然而，美國前總統川普在任時，他在談保護主義政策是「毫無愧色」，這對台灣來講其實是很大的威脅，因為顯示「自由貿易已經沒有了」。

面對自由貿易結束，陳冲進一步提出，台灣要選邊還是不要選邊站？要選的話該怎麼選？他以印度和諾魯為例指出，印度是兩邊都選，一方面參加金磚國家會議，在裡面講話很大聲，同時也一直強調地緣政治在改變，「印度已變成世界南方的一個主要聲音」，在南方國家中是領袖，但另一方面印度也參加與美國有關的結盟。

為何印度可以兩邊都選？陳冲強調，因為印度夠強，目前人口是全世界最多的國家。雖然印度需要依靠其他盟友，但它有資格兩邊都選。至於年初與台灣斷交的諾魯，儘管人口是全世界倒數前三名少的國家，但美國、澳洲、大陸等地都在爭取與之合作，「大家都想巴結它表態」，所以不管大國或小國都可以選邊站，「要嘛兩個都選，要嘛都不要選，最怕是指選單邊」。

陳冲警示，目前兩岸關係「不要情緒太激動」，「歪風惡浪」對兩岸關係並不好。他提醒，碎片化並非國際經濟學界所認可的趨勢，且國際貨幣基金已多次警告，兩岸關係不要撕裂。碎片化是全球化物極必反的一個過程，但不可以這樣走下去，不管從國際、兩岸又或是台灣內部來講，都不會是好事。

行政院前院長陳冲21日在一場研討會上表示，他本希望總統賴清德就職演說能夠促進融合，但現在看來是完全相反。記者謝守真／攝影
行政院前院長陳冲21日在一場研討會上表示，他本希望總統賴清德就職演說能夠促進融合，但現在看來是完全相反。記者謝守真／攝影

印度 賴清德 陳冲

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