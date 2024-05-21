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綠籲中國正視中華民國存在 與台灣執政黨良性對話

中央社／ 台北21日電

民進黨中國部今天表示，中國對於總統賴清德就職演說的回應，再度選擇忽視台海現實，以及國際社會對區域和平的期待，呼籲中國務實理性正視中華民國存在，珍惜重視台灣願意和平交流對話的善意，負責任與台灣執政黨展開良性對話。

總統賴清德就職演說提及兩岸關係，中國大陸國台辦發言人陳斌華昨天聲稱，「台灣地區領導人」的講話，「釋放了謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的訊號」，暴露「台獨工作者的本性」。

民進黨中國部今天透過官方臉書發文指出，中國的回應再度選擇忽視台海現實，以及國際社會對區域和平的期待。中國國台辦發言人不僅妄稱中華民國民選總統為「台灣地區領導人」，蠻橫主張「台灣是中國不可分割的一部分」，更推卸其不斷破壞「台海和平穩定」的責任。

民進黨中國部提到，賴總統520就職演說展現維護台海區域和平的責任與高度，並對中國展現最大的善意，具體指出兩岸能從「重啟雙邊對等的觀光旅遊」，以及「學位生來台就學」開始溝通、合作。

民進黨中國部呼籲中國務實理性正視中華民國存在，珍惜重視台灣願意和平交流對話的善意，負責任與台灣執政黨展開良性對話；切莫一再老調重彈，忽視台海現實以及國際社會對區域和平的高度期待。

民進黨中國部重申，在現階段下，希望兩岸可理解、諒解，並尊重各自立場，也要重視珍惜彼此善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話。

兩岸關係 台海 民進黨 賴清德

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