快訊

超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的

橫跨半個基隆！殺人未遂犯醫院逃脫路徑全曝光 搭公車逃往八斗子瑞芳

「蛤！要嫁客家人」新嫁娘不解為何親友都反對？網掀偏見論戰

美英媒點出國會衝突等問題 恐成賴總統一大挑戰

中央社／ 紐約/倫敦20日綜合外電報導

台灣新任總統賴清德昨天就職。美國「時代雜誌」提到，台灣存在經濟等問題，立法院也諸多分歧；英國「經濟學人」也提及國會衝突，指出賴總統短期最大挑戰或許來自內部。

「時代雜誌」（Time）報導，賴總統的就職演說宣揚和諧、強調差異，他呼籲修復兩岸關係，提及「民主」31次，凸顯台灣政府與中國共產黨之間的鴻溝。

然而文章寫道，賴總統希望修補兩岸關係的呼聲看來並不樂觀。中國國務院台灣事務辦公室去年底曾說「台獨與台海和平水火不容」；賴總統也曾被貼上「麻煩製造者」和「危險分裂分子」的標籤。

倫敦國王學院（King's College）「劉氏中國研究院」（Lau China Institute）主任布朗（Kerry Brown）說：「隨著民主進步黨繼續執政，在可預見的未來，與北京的高層溝通不太可能發生…這會是個問題。」

文章提到，中國會宣傳的一個訊息是強調賴總統甚至未獲立法院多數支持，將難以推動他的政策。台灣內部問題也日益顯著，包括經濟成長疲軟、薪資停滯、物價不斷上漲等；立法院上週還出現混亂場面，朝野立法委員在議場為了國會職權相關法案而拳腳相向。

新加坡國立大學政治學者莊嘉穎（Chong Ja Ian）說：「很多事情將取決於賴總統政府是否有能力試著找出藍綠之間的分歧，以在特定議題上獲得多數支持…所以我想會有很多討價還價的狀況。」

為了因應中國威脅，與美國的關係顯得尤為重要。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）恭賀賴總統和「台灣人民再次展現民主制度堅實而有韌性的力量」；美國總統拜登也4度表明會協防台灣。

但台灣地位已成各黨各派政治人物試圖表現對中國強硬立場的武器。此外，與美國建立關係本身也有風險，尤其美國今年11月也將舉行總統大選。

史丹佛大學政治學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）說：「我不想排除美國在這個議題上過度挑釁的可能性…但我無法想像這些事情會在未獲台灣同意的情況下發生。」

另外，「經濟學人」（The Economist）一篇文章指出，中國尚未針對賴總統就職一事做出任何戲劇性的軍事行動；對他來說，短期內最大的挑戰或許來自內部，他在今年1月大選只獲得4成選票，他所屬的民進黨失去立法院多數優勢，近日又發生一波立院衝突。

文章寫道，中國國民黨籍立委上月組團前往中國會晤高階官員，近期呼籲修訂台灣的國家安全相關法律。賴總統在任期內或許會覺得和反對派打交道與和中國往來一樣困難。

兩岸關係 立法院 美國 英國 賴清德

延伸閱讀

立院續審國會職權相關法案 綠提重付審查表決吞敗

影／國會改革相關法案續審 民進黨喊國會已死

柯建銘再喊話韓國瑜：拯救國會在你一念之間

YTR小貝米漿稱立法院衝突像美國職業摔角 慘被出征急刪影片止血

相關新聞

趙春山：賴將推動台灣與大陸脫鉤 國人要「準備鬥爭」

針對賴清德總統520就職演說，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出， 從中可以發現賴「去中國化」的意圖非常清楚，預期...

升官強勢回歸！陳時中發片談期許 支持者：慶幸沒選上台北市長

賴清德總統昨（20日）正式就任，前衛福部長陳時中也接任行政院政務委員新職，他於昨晚於臉書發布影片，除了向支持者問好，也感謝獲邀加入新內閣團隊，將繼續為台灣的未來打拚。

【即時短評】賴清德就職演說過關 華府是天真還是自信？

賴清德總統就職演說看來初步在美國眼裡過了關，他說出了美國想聽到的關鍵字，對於台灣內部拉響兩國論警鈴的氛圍，美方按兵不動，...

馬英九：賴就職演說是「新兩國論」 兩岸將面臨不可預測風險

賴清德總統520就職演說提出「兩岸互不隸屬」，前總統馬英九21日表示，賴清德是中華民國113年歷史上第一位自稱為「務實台...

陳冲籲兩岸勿情緒激動 「歪風惡浪」對雙方都不好

賴清德總統520日就職演說引發北京強烈不滿，行政院前院長陳冲21日在一場研討會上表示，他本來希望賴的演說能夠促進兩岸融合...

賴清德「新兩國論」 馬英九：讓兩岸關係面臨不可預測的風險

賴清德總統在就職演說中再次重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。前總統馬英九上午出席中國文化大學舉辦「賴蕭新政府上台後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。