升官強勢回歸！陳時中發片談期許 支持者：慶幸沒選上台北市長

賴清德總統昨（20日）正式就任，前衛福部長陳時中也接任行政院政務委員新職，他於昨晚於臉書發布影片，除了向支持者問好，也感謝獲邀加入新內閣團隊，將繼續為台灣的未來打拚。

陳時中昨晚在臉書發布影片，一開始先向大家打招呼「哈囉！大家好！好久不見」，說明自己已就任政院政務委員新職，感謝賴清德總統、卓榮泰院長邀請他加入「行動創新AI內閣」，讓他能有機會繼續為台灣打拚。

陳時中也回顧過去八年，在前總統蔡英文執政團隊中，曾參與的一些努力過程，表示未來會與團隊夥伴，用盡一切努力，讓台灣持續的快速進步，希望大家給予新的行政團隊支持和鼓勵，「我們一起加油！台灣加油！」。

影片曝光獲得近8千支持者按讚，紛紛留言「好開心可以再次看到阿中部長～，謝謝您繼續為台灣打拚！有您真好！」、「感謝部長帶領台灣走過疫情風暴，也謝謝你為台灣再站出來」、「太棒了！好人才不能埋沒呀！阿中部長恭喜您！」、「阿中部長你是有福氣的人，老天知道不能讓你選上市長，否則台北市五大案讓你更辛苦，真的為你慶幸没選上，這是老天的安排，阿中部長繼續為台灣打拚！有你真好！感恩您喲！」、「阿中部長加油！」。