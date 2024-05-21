副總統蕭美琴超國際化！牧師父曾陷美麗島事件 美國母台語流利堪比台灣人

520政權交接，賴清德與蕭美琴正式就職中華民國正副總統，而「台美混血兒」、「台南女兒」蕭美琴更是台灣政治史上，繼前副總統呂秀蓮後所誕生的第2位女性副總統。蕭美琴曾任駐美代表，她的家庭背景也很國際化，昨天的就職典禮上，蕭美琴母親蕭邱碧玉也與妹妹共同出席。

阿公和台中彰化有淵源

蕭美琴的父親蕭清芬未滿1歲就失去生母，體弱多病被傳教士帶到彰基照顧，並因緣際會給了住在彰化和美的一對年輕基督徒夫妻收養，蕭美琴的阿公後來從彰化和美舉家搬到台中開電器行，蕭清芬才跟著去念台中國小和台中一中，之後更進一步選擇就讀台南神學院。

接著蕭清芬在美國取得普林斯頓神學博士學位後，因為職業的關係再選擇到日本進修，1971年跟太太邱碧玉在日本神戶生下蕭美琴。不久，蕭家一家三口返台定居台南，住在神學院的教師宿舍，蕭清芬也回到台南神學院任教，曾擔任台南神學院院長。

父親致力神學教育 曾遭捲入美麗島事件

蕭清芬1979年不只捲入美麗島事件，台南神學院還被封為「台獨學校」，甚至變成監控重點，而他為了保護學生、爭取人權，費盡心力與政府周旋。晚年退休後他到美國任職，積極投入現代「全民台語聖經」的編撰出版，並繼續推廣國際教會學校教育，2021年在美國紐澤西州家中辭世，享壽86歲。

母親「牧師娘」 邱碧玉台語超溜

蕭美琴母親邱碧玉則是美國人，為紐約聯合神學院音樂碩士，也是音樂老師，後來嫁來台灣住了18年，並創立「台南神學院附設新樓幼兒園音樂中心」，教授管風琴、木笛、木琴和幼教工作，也在安平的瑞復益智中心免費教「音樂輔療」，相當有愛心，在台南當地有很多學生。其台語非常流利，據說到菜市場買，在外面跟人家溝通，都是講台語。

蕭美琴的母親廚藝也非常好，常會做料理、烘焙餅乾招待來訪客人，剛嫁來台灣時還帶了一台縫紉機，買菜時就順便買布回家幫小孩做衣服。不過她仍很惜物，別人送的二手衣物或用品也很珍惜，親戚都說親眼看過她把盤子裡的菜吃光光不會浪費食物，是個很惜福的人，蕭清芬也稱讚太太勤儉持家、不愛虛榮，「從不化妝，替他省下很多額外的費用。」

由於，蕭清芬曾答應邱碧玉退休後要返美，所以蕭美琴在台南師範專科學校附屬小學、台南市後甲國民中學畢業，考上當年的省南女（台南女中）沒多久便隨家人移居美國紐澤西。蕭清芬說過，六四事件爆發時，蕭美琴就在高中校門口發傳單，希望可以讓事件得到更多關注。

蕭美琴在臉書緬懷已逝父親時，也提及其一生的信念，頌揚父親堅定不移的本土意識，「以他的方式走台灣主體的路」，賴清德也曾在底下留言，「豐富多彩的一生劃下句點，謝謝您，為我們、為台灣留下典範。」